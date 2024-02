Santos confirma boa fase, vence o Corinthians e aumenta crise no rival

São Paulo

O Santos venceu o Corinthians nesta quarta-feira (7), por 1 a 0, na Vila Belmiro, e contribuiu para agravar a crise no rival. Foi a quinta derrota consecutiva do alvinegro da capital, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Já a equipe da Baixada venceu o quinto duelo em seis disputados.

João Schmidt, aproveitando uma cobrança de escanteio do ex-corintiano Otero, aos 23 minutos do etapa inicial, marcou o único gol da partida. O volante apareceu livre de marcação na grande área antes de testar a bola para o fundo da rede, para revolta de Cássio. O goleiro completou 700 jogos com a camisa corintiana no clássico.

Nem a estreia do meia argentino Rodrigo Garro, regularizado pelo clube um mês após ter sido contratado, mudou a cara do Corinthians. Apesar de melhorar a produção ofensiva no segundo tempo, a equipe criou poucas chances claras e, nas melhores oportunidades, esbarrou no goleiro João Paulo.

João Schimidt comemora seu gol na vitória do Santos sobre o Corinthians - Guilherme Dionizio/Código 19/Ag. O Globo

Desde a primeira rodada, quando superou o Guarani, em Itaquera, os corintianos acabaram derrotados por Ituano, São Bernardo, São Paulo —que venceu pela primeira vez na Neo Química Arena—, Novorizontino e, agora, pelo Santos.

A sequência negativa fez a diretoria corintiana optar pela demissão do técnico Mano Menezes no início da semana. Na Vila, a equipe foi comandada pelo interino Thiago Kosloski. O clube, porém, tem encaminhado um acordo com o treinador português António Oliveira, 41, que estava no Cuiabá.

O português está no futebol brasileiro desde 2020. Primeiramente, ele começou a trabalhar no país como auxiliar do Santos na comissão técnica de seu compatriota Jesualdo Ferreira. Depois, ainda como auxiliar, ele trabalhou no Athletico, onde migrou para a função de treinador.

Neymar acompanhou o clássico em um dos camarotes da Vila Belmiro - Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Ag. O Globo

Conforme prevê o regulamento do Campeonato Paulista, o Corinthians só poderá inscrever seu novo treinador na competição quando "comprovar a quitação ou a formalização de um acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado". Mano a diretoria ainda negociam a forma de pagamento da multa rescisória, estimada em R$ 12 milhões.

Enquanto isso, o time figura na penúltima posição da tabela geral do Estadual, com apenas três pontos. O clube está na lanterna do Grupo C, liderado por Red Bull Bragantino, com Mirassol em segundo e a Inter de Limeira, em terceiro.

Já o Santos quinta vitória em seis jogos na competição e lidera o Grupo A, com 15 pontos, 11 a mais do que o Ituano, o segundo colocado. O jogo que confirmou a boa fase santista foi presenciado por Neymar, que esteve na Vila na noite desta quarta-feira. O jogador está no Brasil enquanto se recupera de lesão.