Beckenbauer e ex-presidente da Adidas são acusados por pagamentos suspeitos na Copa de 2006

Frankfurt (Alemanha) | Financial Times

Autoridades alemãs de futebol reivindicaram indevidamente alívio fiscal sobre pagamentos suspeitos envolvendo Franz Beckenbauer e um qatariano que ajudou a decidir o país anfitrião da Copa do Mundo de 2006, promotores disseram a um tribunal em Frankfurt na segunda-feira (4).

O caso fiscal contra três ex-altos funcionários de futebol reabriu a controvérsia sobre como a Alemanha, há mais de duas décadas, assegurou o apoio da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para sediar um torneio conhecido como Sommermärchen, ou conto de fadas de verão.

O julgamento, que é o resultado de anos de investigações, gira em torno de pagamentos envolvendo a falecida estrela do futebol Beckenbauer, o falecido ex-chefe da Adidas Robert Louis-Dreyfus, um ex-oficial da Fifa do Qatar, Mohammed bin Hammam, e a associação de futebol alemã.

Franz Beckenbauer, presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2006, durante reunião no Hotel Hilton, em Dusseldorf - Pascal Pavani - 6.mar.2006/AFP

Em vez de focar em possíveis corrupções, os promotores apresentaram acusações mais específicas de evasão fiscal agravada contra os ex-presidentes da associação de futebol alemã [DFB] Theo Zwanziger e Wolfgang Niersbach, bem como o ex-tesoureiro Horst Schmidt.

Se considerados culpados, poderiam enfrentar até dez anos de prisão. Os advogados dos três argumentaram que as acusações eram infundadas.

"A Copa do Mundo não foi comprada e não havia fundos ilegais", disse Tilman Reichling, advogado de Schmidt. Hans-Jörg Metz, advogado de Zwanziger, acusou os promotores de conduzirem uma investigação tendenciosa, onde "a perseguição a celebridades parece ter sido mais importante do que descobrir a verdade".

Os promotores delinearam na segunda-feira que Beckenbauer, um defensor celebrado que conquistou a Copa do Mundo para a Alemanha tanto como jogador quanto como treinador, em 2002, fez um empréstimo privado de 10 milhões de francos suíços (R$ 56 milhões) do empresário francês Louis-Dreyfus.

O dinheiro foi então transferido para uma empresa baseada no Qatar que era de propriedade de um oficial da Fifa que votou na seleção do país anfitrião da Copa do Mundo de 2006, que a Alemanha venceu em 2000 com uma maioria de um voto.

Três anos depois, a DFB reembolsou o empréstimo a Dreyfus em nome de Beckenbauer, canalizando os 6,7 milhões de euros (R$ 36 milhões) através da Fifa para mascarar a verdadeira natureza da transação, promotores disseram ao tribunal.

Os pagamentos suspeitos, que foram descobertos quase uma década depois, desencadearam investigações de corrupção na DFB, Fifa e em um tribunal criminal suíço, que terminaram inconclusivas.

Beckenbauer, que faleceu em janeiro aos 78 anos, sempre negou qualquer irregularidade.

Em sua investigação, os promotores de Frankfurt concentraram-se nas implicações fiscais do pagamento da DFB a Dreyfus, argumentando que a associação de futebol tratou indevidamente o pagamento como uma despesa comercial e, portanto, reivindicou ilegalmente alívio fiscal sobre ele.

Eles alegam que a DFB conspirou com um oficial da Fifa para ocultar que a associação de futebol estava cobrindo a dívida privada de Beckenbauer, transferindo o dinheiro através da Fifa, que o transferiu para Dreyfus.

O pagamento da DFB à Fifa estava oficialmente vinculado a uma noite de gala, que seria realizada durante a Copa do Mundo na Alemanha. No entanto, esse evento nunca ocorreu, e a Fifa transferiu os 6,7 milhões de euros para Dreyfus em um dia, argumentou a acusação na segunda-feira.

A Fifa encerrou uma investigação sobre o assunto em 2021 porque o prazo de prescrição para iniciar processos legais havia expirado.

Uma investigação da Freshfields Bruckhaus Deringer em 2016 em nome da DFB concluiu que a associação de futebol deliberadamente mascarou que estava reembolsando um empréstimo privado de Beckenbauer. Mas não encontrou evidências de que o dinheiro foi usado para comprar apoio para a candidatura da Alemanha à Copa do Mundo. O julgamento em Frankfurt continua.