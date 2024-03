Brasil arranca empate com Espanha em jogo com três pênaltis

Madri

Com um gol de pênalti aos 51 minutos do segundo tempo, o Brasil arrancou um empate sofrido com a Espanha em amistoso nesta terça (26), em Madri. O placar igual, porém, não reflete a superioridade espanhola na partida.

Com 56% de posse de bola, a Espanha dominou facilmente os 45 minutos e chegou ao primeiro gol, em pênalti discutível, logo aos 12 minutos. O segundo saiu de um golaço de Dani Olmo, em que o camisa 10 driblou os zagueiros brasileiros em frente à pequena área. A torcida espanhola fez ola.

O prejuízo brasileiro só não foi maior porque os europeus desperdiçaram chances, e o goleiro Unai Simón entregou um gol feito para Rodrygo diminuir o placar.

Endrick, ao centro, é festejado pelos companheiros e pelo capitão Vinícius Júnior em jogo da seleção brasileira contra a Espanha nesta terça (26), em Madri - Pierre-Philippe Marcou/AFP

O Brasil do técnico Dorival Júnior mostrou alguma força durante os 15 minutos iniciais do segundo tempo, quando Endrick –que acabara de entrar– empatou a partida em dois a dois. Torcedores espanhóis aplaudiram o brasileiro de 17 anos no estádio do Real Madrid, onde ele jogará a partir do segundo semestre deste ano.

Parecia que Endrick salvaria o Brasil de novo, como já havia feito no último sábado, ao marcar o gol da vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra. A empolgação brasileira, porém, foi interrompida aos 43 minutos, com novo pênalti, que a Espanha converteu. Foram 19 finalizações espanholas contra 12 brasileiras no jogo.

Quando o 3 a 2 parecia definitivo, Paquetá converteu a cobrança de pênalti no último lance, garantindo o empate.

ESPANHA 3 X 3 BRASIL

Local: estádio Santiago Bernabéu (Madri, Espanha)

Árbitro: António Nobre (POR)

Cartões amarelos: Le Normand, Laporte e Carvajal (ESP); Bruno Guimarães, Fabrício Bruno, Paquetá, Endrick, Andreas Pereira e Beraldo (BRA)

Gols: Rodri, aos 12 minutos do primeiro tempo, Olmo, aos 36 minutos do primeiro tempo (ESP), e Rodri, aos 42 minutos do segundo tempo; Rodrygo, aos 40 minutos do primeiro tempo, Endrick, aos 5 minutos do segundo tempo, e Paquetá, aos 51 minutos do segundo tempo

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Cubarsí), Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Yamal (Jesús Navas), Morata (Oyarzabal) e Nico Williams (Sancet)

Técnico: Luis de la Fuente

Brasil: Bento; Danilo (Yan Couto); Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; João Gomes (Andreas Pereira), Bruno Guimarães (André) e Paquetá, Raphinha (Endrick), Rodrygo (Galeno) e Vinicius Junior (Douglas Luiz)

Técnico: Dorival Júnior