Vinicius Jr é amado e merece respeito, dizem torcedores espanhóis no Santiago Bernabéu

Na porta do estádio onde o Brasil enfrenta a Espanha nesta terça (26), debaixo de chuva, torcedores, a maioria do Real Madrid, declararam à Folha que o racismo enfrentado pelo brasileiro Vinicius Júnior –astro da equipe madrilenha– em partidas da liga espanhola é inadmissível. Nesta segunda, durante entrevista coletiva da seleção, o atleta chegou a chorar ao falar no assunto.

A partida começa às 21h30, ou 17h30 no horário de Brasília, com transmissão da Globo e do SporTV.

Juan Perez González chegou com sua mulher e dois filhos pequenos para assistir ao amistoso. "Vini Jr é o astro do Real, por isso essa perseguição. Meus filhos de 7 e 9 anos amam o Vini. Eu também amo o Vini", completou com um sorriso.

Também torcedor do Real, com uma camiseta do time, José António também reclamou da perseguição contra o atacante. "É muito injusto e eu torço muito por ele. Gostaria que a Espanha ganhasse hoje, mas que ele fizesse o gol de honra do Brasil."

Vinicius Jr. durante aquecimento no Santiago Bernabéu, antes do amistoso entre Brasil e Espanha - Juan Medina/Reuters

Ao lado de seu filho de 17 anos, Jávier Cantón disse ser um crime os gritos contra Vinicius. "La Liga deveria fazer mais, deveria realmente entregar essas pessoas para a polícia. Eles estragam o futebol", afirmou.

Seu filho, no entanto, acrescentou que seus amigos que não torcem para o Real sempre reclamam do que seria falta de respeito de Vinicius Júnior em suas comemorações por demais eufóricas. "Dizem que ele não precisa fazer dancinha ensaiada, que isso irrita muito. Não sei se têm razão, mas eu entendo um pouco essa raiva."

O Santiago Bernabéu, palco do embate, ainda não finalizou as obras que começaram há cinco anos, a um custo de € 900 milhões, ou R$ 4,9 bilhões. Mas já impressiona pela tecnologia. Com 6ºC e chovendo na cidade, o estádio fechou seu teto e ligou sua calefação para que a temperatura atinja, ainda que lentamente, 15ºC na hora do jogo.

É possível notar as separações das seis placas que compõem o gramado, que ficam mais claras nas junções. Essas placas são armazenadas no subsolo do estádio, levadas por guindastes, quando o estádio recebe shows e outros eventos.

Apesar de ter feito o gol da vitória no jogo da seleção brasileira contra a Inglaterra, no sábado (23), o atacante Endrick não foi escalado pelo técnico Dorival Júnior para começar em campo no jogo desta noite de terça (26), contra a Espanha, em Madri.

O palmeirense —e futuro jogador do Real Madrid— vai iniciar a contenda no banco. Os atacantes Vinicius Jr, Rodrygo e Raphinha são os mesmos que entraram contra a Inglaterra. O meio-campo e a defesa também são os mesmos.