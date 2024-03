Com gol de Endrick, Dorival estreia com vitória e interrompe má fase da seleção brasileira

Londres

Na estreia de Dorival Júnior no comando da seleção, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0 com gol de Endrick em um Wembley lotado por mais de 83 mil torcedores.

O jovem atacante do Palmeiras empurrou a bola para a rede do goleiro inglês Pickford em seu primeiro toque na bola. Ele aproveitou o rebote após chute de Vinícius Júnior.

É o primeiro gol de Endrick pela seleção principal e, aos 17 anos de 246 dias, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pela seleção brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno. O atacante também é agora o mais novo a marcar um gol vestindo uma camisa de seleção principal masculina no histórico estádio de Wembley.

Com a vitória, a seleção brasileira interrompe uma sequência de más atuações e resultados negativos que traziam pressão ao estreante Dorival Júnior mesmo em uma partida amistosa.

Vinicius Junior disputa a bola com Ezri Konsa sob o olhar de Dorival Junior - Peter Cziborra/Action Images/Reuters

O primeiro tempo intercalou períodos de domínio inglês e brasileiro. O Brasil, porém, foi quem criou as melhores chances e ficou mais perto de abrir o placar.

Aos 8 minutos, Rodrygo fez boa jogada e teve o chute defendido por Pickford. Três minutos depois, Lucas Paquetá armou belo contra-ataque com passe por cima da defesa para Vinícius Júnior —dupla que se conhece bem desde os tempos da base do Flamengo.

O ponta-esquerda do Real Madrid cortou o goleiro Pickford, mas finalizou fraco. Um de seus principais oponentes na Europa, o lateral-direito Kyle Walker tirou a bola quando ela se aproximava da baliza.

Paquetá chutou na trave aos 34; Raphinha também perdeu na cara do goleiro após erro de Harry Maguire, zagueiro do Manchester United conhecido pela falta de jogo de cintura.

A Inglaterra também foi perigosa, especialmente nas jogadas aéreas: foram quatro bolas alçadas na área do goleiro Bento que geraram chances aos ingleses.

O time de Gareth Southgate passou a ter o domínio da partida a partir dos 20 minutos, quando o meio-campista Bellingham se aproximou do ponta Phil Foden no lado direito do ataque inglês.

O ponta Anthony Gordon, do milionário Newcastle, criou outras duas jogadas perigosas para os ingleses. Watkins quase chutou sozinho na área, aos 17 minutos, mas o estreante Fabrício Bruno tocou na bola antes e livrou o Brasil do primeiro gol.

Ben Chilwell, da Inglaterra, e Raphinha, do Brasil, durante o amistoso deste sábado, em Wembley - Glyn Kirk/AFP

O segundo tempo não teve tantas chances criadas pelos dois times. As substituições de estrelas de ambas as seleções, com as saídas de Bellingham e Rodrygo, diminuíram a habilidade, mas trouxeram jogadores descansados, e o jogo ganhou outro ritmo.

O gol saiu após uma roubada de bola de Andreas Pereira no meio de campo. Ele tocou a bola pelo alto para Vinícius Júnior, que brigou com os zagueiros e tocou na saída de Pickford.

O goleiro inglês defendeu o primeiro chute, mas a bola foi em direção ao jovem Endrick, que só a empurrou para o gol.

O atacante brasileiro comemorou de forma efusiva e foi saudado por todos os colegas titulares.

Com uma seleção cheia de jogadores lesionados, inclusive com o corte do volante Casemiro, o capitão escolhido por Dorival para o time foi o lateral-direito Danilo —o jogador mais experiente da atual convocação, com 32 anos.

Os jogadores brasileiros estrearam contra a Inglaterra as novas camisas da seleção. Eles vestiram o uniforme alternativo, azul, que agora possui alto-relevo e o escudo centralizado.

A camisa ainda tinha, num dos braços, um patch em homenagem a Zagallo. Mario Jorge Lobo levantou o troféu da Copa do Mundo —duas vezes como jogador (1958 e 1962), uma como técnico (1970) e uma como coordenador (1994).

Ele morreu em janeiro deste ano, aos 92 anos, por falência de múltiplos órgãos.

Dorival Júnior assumiu o comando da seleção após engatar três bons trabalhos em clubes brasileiros nos últimos dois anos: Ceará, Flamengo e São Paulo.

Ele, porém, foi o plano B da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Os dirigentes negociavam a contratação do técnico Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, chegou a anunciar o interesse em acertar com Ancelotti, e dirigentes ligados à confederação anunciavam nos bastidores um acerto verbal com o italiano.

O treinador acabou recebendo uma proposta de renovação com o clube merengue e decidiu permanecer em terras europeias. Como Dorival foi um dos técnicos em destaque nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, ele acabou sendo escolhido para a função.

Inglaterra 0 x 1 Brasil

Local: Estádio de Wembley, em Londres (Inglaterra)

Árbitro: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal)

Cartões amarelos: Lucas Paquetá (BRA); Bellingham (ING)

Gols: Endrick (BRA), aos 34 minutos do segundo tempo

Brasil: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell (Bremer); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Vinicius Júnior (Pablo Maia), Rodrygo (Endrick) e Raphinha (Savinho)

Técnico: Dorival Júnior

Inglaterra: Pickford; Walker (Konsa), Stones, Maguire (Dunk) e Chilwell (Joe Gomez); Rice, Gallagher (Mainoo) e Bellingham (Bowen); Foden, Gordon (Rashford) e Watkins

Técnico: Gareth Southgate