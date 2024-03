Daniel Alves continua sem depositar fiança e permanece na prisão

Barcelona | AFP

O jogador brasileiro Daniel Alves permanecerá pelo menos até segunda-feira (25) na prisão, pois ainda não conseguiu depositar a fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) determinada por um tribunal espanhol para conceder-lhe liberdade condicional enquanto os recursos de sua sentença por estupro são avaliados.

Como tem acontecido desde que a decisão do tribunal de Barcelona foi conhecida na quarta-feira (20), a defesa do jogador não conseguiu depositar a quantia antes das 14h na Espanha, que é quando termina o prazo diário, informaram fontes jurídicas. Em uma corrida contra o tempo para reunir o dinheiro, sua advogada pediu uma extensão de uma hora, mas também não chegou a tempo.

Daniel Alves durante julgamento em Barcelona em fevereiro - Reuters

O atleta, condenado no mês passado a quatro anos e meio, terá que permanecer na prisão onde entrou há 14 meses pelo menos até segunda-feira, quando o serviço judicial responsável reabre.

A data de sua saída da prisão de Brians 2, a cerca de 40 quilômetros a noroeste de Barcelona, dependerá do tempo que levar para reunir o milhão de euros fixado como fiança pelo tribunal.

Apesar de sua bem-sucedida carreira no futebol de elite —onde jogou, entre outros, no Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain— não está sendo fácil para Alves reunir essa quantia.

Nesta quinta-feira (21), o pai de Neymar, que o havia ajudado financeiramente após sua prisão, negou que fosse ajudá-lo novamente agora que ele foi condenado.

Segundo argumentou sua defesa, a situação econômica do jogador foi muito afetada por sua prisão em janeiro de 2023, o que implicou, entre outras coisas, a suspensão de seu contrato com o Pumas do México e ainda está aguardando o recebimento de grandes quantias após vários litígios com a Receita espanhola.

Para a Promotoria e a acusação particular, que se opuseram à sua liberdade, a capacidade econômica de Alves continua sendo forte, portanto, persiste o risco de fuga.

Os juízes, que consideraram em sua decisão que esse perigo "diminuiu" após a condenação em primeira instância, reconheceram, no entanto, que a verdadeira situação econômica de Alves "não é conhecida", mas que é possível presumir uma "solvência econômica folgada".

Além da fiança, o tribunal também impôs outras medidas para sua liberdade condicional até que haja uma sentença definitiva, como a retirada de seus dois passaportes, a obrigação de comparecer semanalmente à Audiência, não sair do território nacional ou a proibição de se aproximar da vítima.

Daniel Alves foi condenado por ter estuprado uma mulher nos banheiros de uma discoteca de Barcelona no final de 2022, em uma sentença agora recorrida por todas as partes.