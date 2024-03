Pai de Neymar nega pagamento de fiança para Daniel Alves

São Paulo | AFP

A família de Neymar negou nesta quinta-feira (21) a informação divulgada pela imprensa espanhola de poderia pagar a fiança para que o ex-lateral Daniel Alves pudesse sair da cadeia em liberdade provisória, enquanto se resolvem os recursos de sua sentença por estupro na Espanha.

O pai de Neymar, Neymar Santos, usou as redes sociais para negar que Alves tenha recorrido novamente a sua ajuda financeira para deixar a prisão em Barcelona, onde está preso há mais de um ano.

Neymar Santos, pai do jogador Neymar - Christian Hartmann - 8.ago.17/Reuters

Neymar Santos admitiu em janeiro —antes da condenação— ter dado um auxílio de 150 mil euros (R$ 810 mil) para custear a defesa do ex-jogador do Barcelona e do PSG. O gesto foi muito criticado no Brasil.

"Como é do conhecimento de todos, no início ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com nenhum procedimento", escreveu o pai de Neymar em uma mensagem em sua conta no Instagram.

"Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, na qual os tribunais espanhóis já decidiram sobre a condenação, estão especulando e tentando associar meu nome e o de meu filho a um assunto que já não nos concerne", afirmou.

Um tribunal espanhol autorizou na quarta-feira (20) que Daniel Alves saia da prisão se pagar uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto se resolvem os recursos contra sua condenação.

O lateral foi sentenciado em fevereiro a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma discoteca em Barcelona em 2022.

"Espero que Daniel encontre junto à sua família todas as respostas que busque. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Ponto final!", afirmou Neymar Santos.