Dona da F1 está próxima de acordo de R$ 21 bilhões pela compra da MotoGP

Financial Times

A proprietária da F1, Liberty Media, está em negociações exclusivas para comprar a empresa proprietária da MotoGP por mais de 4 bilhões de euros (R$ 21,5 bilhões), em um acordo que uniria as séries de elite de corridas de carros e motos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Liberty, que é presidida pelo bilionário das telecomunicações e entretenimento John Malone, está prestes a concordar com a aquisição da Dorna Sports depois de se desvencilhar de uma oferta rival da TKO, o grupo de esportes e entretenimento dirigido pelo poderoso corretor de Hollywood Ari Emanuel, disseram as pessoas.

A Qatar Sports Investments, grupo apoiado pelo Estado e proprietário do clube de futebol francês Paris Saint-Germain, também manifestou interesse na Dorna e manteve conversações com o seu proprietário, a Bridgepoint, a empresa de private equity.

Etapa da MotoGP 2024 em Portugal - Rodrigo Antunes - 24.mar.24/Reuters

A Dorna, sediada em Madrid, representa uma rara oportunidade de entrar num desporto global com direitos comerciais lucrativos. A Dorna promove diversas competições, incluindo o Campeonato Mundial de Superbike e uma série de ciclismo elétrico chamada MotoE. Organiza 251 corridas por ano em 20 países.

Qualquer acordo, no entanto, provavelmente enfrentará escrutínio regulatório. A empresa de private equity CVC Capital Partners já foi dona da F1 e da MotoGP, mas foi forçada a vender a série de motocicletas em 2006 como condição para comprar a F1, depois que os reguladores de concorrência da União Europeia levantaram preocupações. A CVC vendeu a F1 para a Liberty em 2017, em um negócio no valor de US$ 8 bilhões.

James Killick, advogado de concorrência da White & Case, disse que a história da F1 e do MotoGP e o tamanho de um potencial grupo combinado tornam as investigações de concorrência "bastante prováveis", tanto em países como o Reino Unido e a Alemanha, como a nível da União Europeia.

"Eu ficaria muito surpreso se os reguladores da concorrência não olhassem para isso", disse ele. "A questão é: o mercado mudou?"

A Bridgepoint e o Canada Pension Plan Investment Board são os principais acionistas da Dorna. A administração da Dorna, incluindo o presidente executivo Carmelo Ezpeleta, também são acionistas. Ezpeleta lidera a Dorna há 30 anos, repetindo como Bernie Ecclestone dominou a F1 durante décadas.

Bridgepoint, CPPIB, Dorna, Liberty Media, F1, TKO e QSI não quiseram comentar.

A oferta da Liberty avalia a Dorna em mais de 4 bilhões euros, incluindo dívidas. Um acordo está próximo, mas um anúncio pode ser adiado para a próxima semana, alertou uma das pessoas.

A compra da MotoGP daria à Liberty Media, liderada pelo executivo-chefe Greg Maffei, a chance de provar que seu sucesso no crescimento da popularidade da F1 não foi algo isolado.

Tal como a F1, o modelo de negócio do MotoGP gira em torno de direitos de transmissão, taxas de circuitos de corrida, patrocínio, hospitalidade corporativa e merchandising.

Sob o Liberty, a F1 priorizou a promoção do esporte nas redes sociais e deu à Netflix acesso sem precedentes para fazer o reality show Drive to Survive .

O programa focou nos pilotos, chefes de equipe e proprietários e foi creditado por aumentar a base de fãs do esporte. A Liberty levou a F1 a Miami, Las Vegas, Jeddah e Doha, expandindo o calendário para um recorde de 24 corridas este ano.

O lucro operacional da F1 aumentou 64%, para US$ 392 milhões em 2023, em relação ao ano anterior, à medida que as receitas subiram de US$ 2,5 bilhões para US$ 3,2 bilhões. As receitas da Dorna totalizaram 483 milhões de euros em 2023.

A Bridgepoint, que é accionista da Dorna há 18 anos, detém cerca de 40% do negócio que comprou por um valor empresarial de 550 milhões de euros em 2006. O CPPIB comprou à Bridgepoint a sua participação de 39% na Dorna em 2012.