Polícia invade sede do Milan em investigação sobre venda do clube

Nova York, Milão e Londres | Financial Times

A polícia financeira italiana invadiu a sede do Milan na terça-feira (12), como parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades sobre sua venda em 2022 pelo fundo de hedge americano Elliott Management ao grupo de private equity RedBird.

Os promotores lançaram sua investigação após alegações de que Elliott ainda controla o Milan, apesar da venda para a RedBird, de acordo com um mandado de busca visto pelo Financial Times que autorizou as batidas no complexo do clube, no bairro de Portello, na cidade.

O mandado de busca alega que o atual presidente-executivo do clube, Giorgio Furlani, e seu antecessor, Ivan Gazidis, ocultaram fraudulentamente informações que deveriam ter sido comunicadas à federação italiana de futebol sobre a estrutura acionária do clube.

"Parece que a maior parte dos recursos utilizados para comprar o clube provém de um veículo de investimento que não pertence à RedBird. A suspeita é que Elliott mantém atualmente o controle efetivo da empresa", segundo o mandado de busca.

Jogadores do Milan durante partida contra o Empoli pelo Campeonato Italiano - Alessandro Garofalo - 3.out.24/Reuters

O mandado também afirma que Elliott controla indiretamente o clube de futebol francês Lille, que os promotores alegam violar as regras estabelecidas pelo órgão dirigente do futebol europeu, a Uefa.

Elliott rejeitou as alegações como "falsas", acrescentando que não tem controle sobre o Milan ou qualquer participação no clube desde a venda há dois anos.

"Notamos relatos esta noite de que os atuais e ex-CEOs do Milan estão sob investigação em conexão com uma alegação de que o clube de futebol ainda pertence a Elliott e foi escondido da federação de futebol", disse a empresa. "Esta alegação é falsa."

RedBird também negou na terça-feira que o fundo de hedge controle o clube.

As alegações baseiam-se em registros junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e em outros documentos anteriormente apreendidos por investigadores italianos, disseram pessoas próximas da investigação.

A polícia financeira italiana também revistou as casas de Furlani e Gazidis, de acordo com o mandado, sob alegações de que estariam obstruindo a Covisoc, a comissão italiana de supervisão do futebol.

Um porta-voz do Milan confirmou as batidas e disse que o clube não estava envolvido na investigação. "O clube está cooperando totalmente com a autoridade investigadora", disse o porta-voz.

A RedBird, sediada em Nova Iorque, adquiriu o Milan junto à Elliott há menos de dois anos por 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Como parte do acordo, a Elliott concordou em emprestar à RedBird 600 milhões de euros (R$ 600 milhões) através do chamado "empréstimo de fornecedor" para financiar a transação.

Posteriormente, RedBird nomeou Furlani como presidente-executivo do Milan. Ele trabalhou por muito tempo como gerente de portfólio na Elliott e administrou o clube de futebol do fundo de hedge, fundado por Paul Singer. O atual presidente do Milan, Paolo Scaroni, também foi nomeado por Elliott em 2018. Gordon Singer, filho de Paul, continua a fazer parte do conselho do Milan.

A investigação resultou de uma denúncia apresentada pelo ex-investidor do Milan radicado em Luxemburgo, Blue Skye, que "levantou dúvidas" sobre o negócio da RedBird imediatamente após a venda, acusando Elliott de "falta de transparência sobre os termos da venda", disse um advogado. para Blue Skye disse na terça-feira.