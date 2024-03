Veja onde assistir a Espanha e Brasil nesta terça-feira (26)

São Paulo

Espanha e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, em um amistoso que faz parte dos esforços da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e da Federação Espanhola de Futebol para promover ações de combate ao racismo no esporte, na esteira dos constantes ataques sofridos pelo brasileiro Vinicius Junior.

O jogo terá transmissão pela Globo e Sportv.

Jogadores da seleção brasileira treinam em Madri antes de jogo amistoso contra a Espanha - Pierre-Philippe Marcou - 25.mar.2024/AFP

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, não confirmou se repetirá a escalação adotada no jogo contra a Inglaterra no sábado (23) ou se dará oportunidade a jogadores que não começaram a última partida.

Mas adiantou que Endrick não estará na formação inicial contra a Espanha. O jovem de 17 anos do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid, foi o responsável por garantir a vitória na estreia da seleção em 2024 ao marcar em seu primeiro toque na bola contra os ingleses.

O último confronto entre as seleções ocorreu em 2013, na final da Copa das Confederações, vencida pelo Brasil por 3 a 0, com dois gols de Fred e um de Neymar, no Maracanã. Ao todo, as equipes se enfrentaram nove vezes, com cinco vitórias do Brasil, duas da Espanha e dois empates.

Espanha x Brasil (amistoso)

Onde: estádio Santiago Bernabéu, Madri, Espanha

Quando: terça-feira (26), às 17h30 (de Brasília)

Na TV: Globo e SporTV

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Grimaldo; Rodri, Fabián e Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata e Nico Williams

Técnico: Luis de la Fuente

Brasil: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo

Técnico: Dorival Júnior