Dinheiro para campeões olímpicos chacoalha pilar histórico dos Jogos

Londres | Reuters

O atletismo encerrou uma tradição de 128 anos e se tornou o primeiro esporte a oferecer prêmios em dinheiro para campeões olímpicos. Foi anunciado, na quarta-feira (10), que os 48 medalhistas de ouro em Paris neste ano ganharão US$ 50 mil (R$ 250 mil).

Embora o conceito de competição puramente amadora tenha desaparecido há muito tempo dos Jogos Olímpicos modernos, com atletas frequentemente recebendo pagamentos de patrocinadores e profissionais participando por anos, a decisão da WA (World Athletics), a federação internacional de atletismo, representa uma mudança significativa.

O presidente da WA, Sebastian Coe, disse que não houve discussão com o Comitê Olímpico Internacional, apenas que sua organização havia informado o COI pouco antes de anunciar o prêmio de US$ 2,4 milhões (R$ 12 milhões).

Sebastian Coe, presidente da federação internacional de atletismo, durante evento na Escócia - Paul Childs - 1º.mar.24/Reuters

"Embora seja impossível atribuir um valor comercial à conquista de uma medalha olímpica, ou ao comprometimento e foco necessários para representar seu país nos Jogos Olímpicos, é importante garantir que parte das receitas geradas por nossos atletas seja diretamente devolvida àqueles que tornam os Jogos o espetáculo global que são", disse Coe aos repórteres.

"Não acredito que isso esteja remotamente em desacordo com o conceito que o COI frequentemente menciona, que é reconhecer os esforços que nossos competidores fazem para o sucesso geral dos Jogos."

O campeão olímpico dos 400 m com barreiras da Noruega, Karsten Warholm, recebeu bem a notícia.

"Acho que é bom, então quero saudá-los por isso", disse à Reuters. "Isso não muda minha motivação para vencer, porque para as Olimpíadas não estou nisso pelo dinheiro. A medalha de ouro vale muito mais para mim pessoalmente."

O COI disse que cabe a cada FI (Federação Internacional) e CON (Comitê Olímpico Nacional) determinar a melhor forma de servir seus atletas e o desenvolvimento de seus esportes.

"O COI redistribui 90% de toda a sua renda, em particular para os CONs e FIs. Isso significa que, todos os dias, o equivalente a US$ 4,2 milhões (R$ 21,2 milhões) é destinado a ajudar atletas e organizações esportivas em todos os níveis ao redor do mundo", disse o órgão regulador.

Um total de US$ 540 milhões (R$ 2,7 bilhões) foi alocado para os 28 esportes nos Jogos de Tóquio, com a World Athletics recebendo a maior parte, US$ 40 milhões (R$ 202,6 milhões).

ÉTICA AMADORA

A ética amadora dos Jogos Olímpicos, severamente minada por décadas pelo sucesso de competidores patrocinados pelo antigo bloco do Leste, foi varrida quando o COI concordou em permitir que atletas profissionais competissem no tênis, no futebol e no hóquei no gelo nos Jogos de Seul em 1988.

O basquete seguiu em 1992, e os superastros profissionais da NBA ganharam grande atenção ao se unirem no "Dream Team" dos Estados Unidos, com a maioria dos outros esportes subsequentemente removendo restrições à participação de profissionais.

O atletismo é o maior esporte olímpico em número de participantes e audiências de TV, mas a grande maioria dos atletas, incluindo muitos medalhistas, enfrenta uma luta constante por financiamento.

Os medalhistas olímpicos de prata e bronze no atletismo também receberão prêmios em dinheiro, mas somente a partir dos Jogos de Los Angeles de 2028.

Coe, que conquistou medalhas de ouro nos 1.500 metros nos Jogos de 1980 e 1984, rejeitou a ideia de que o novo plano minaria qualquer ética amadora.

"Provavelmente sou a última geração a ter recebido um vale-refeição e um bilhete de segunda classe de trem ao competir pelo meu próprio país", disse o britânico de 67 anos.

"Então, entendo a natureza da transição em que estivemos. É um planeta completamente diferente do que era quando eu estava competindo", acrescentou Coe.

"Quero que os jovens atletas olhem para o nosso esporte e pensem que isso é financeiramente viável para eles. Para muitos, e por muito tempo, não foi, e é isso que estou abordando agora."