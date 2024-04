Garbiñe Muguruza, ex-número 1 do tênis feminino, se aposenta aos 30

São Paulo

Depois de mais de um ano longe das quadras, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza, 30, anunciou sua aposentadoria neste sábado (20).

"Foi uma carreira longa e bonita, mas sinto que chegou a hora de dizer adeus", afirmou durante entrevista coletiva em Madri.

Garbiñe Muguruza durante partida do Australian Open 2023 - Loren Elliott - 17.jan.23/Reuters

Muguruza não competia desde janeiro de 2023, quando disputou sua última partida oficial no torneio de Lyon.

"Quando parei de competir, voltei para casa e recebi a pausa de braços abertos. A cada dia que passava, eu me sentia melhor e não sentia falta da disciplina e da dificuldade da vida que tinha antes. Foi algo progressivo", disse a tenista.

Muguruza tem dois títulos em Grand Slams —Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017, em finais disputadas com as irmãs Serena e Venus Williams— e um troféu do WTA Finals, de 2021. Ela alcançou o topo do ranking mundial da WTA em 2017.

Nascida em Caracas, filha de mãe venezuelana e pai espanhol, Muguruza começou a jogar tênis aos 3 anos e vive no país europeu desde os 6.