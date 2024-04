Saiba o que resta de ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris

São Paulo

Para quem foi picado pelo bichinho da Olimpíada e resolveu acompanhar os Jogos Olímpicos in loco, ainda há ingressos, faltando 100 dias para a cerimônia de abertura, em 26 de julho, em Paris.

Claro que, além de ser picado, é bom ter uma boa reserva financeira para estadia e locomoção na Cidade Luz.

Diariamente, o site Paris 2024 Official Ticketing atualiza a disponibilidade de ingressos para a Olimpíada —e há a promessa de um novo lote de tíquetes para esta semana, para modalidades antes esgotadas.

Até a conclusão deste texto, 94 eventos olímpicos estavam com ingressos disponíveis, incluindo basquete, canoagem slalom, remo e, sobretudo, futebol, considerado por muitos a aberração olímpica (mas com 48 partidas ainda sem lotação esgotada).

Pedestres passam pela Torre Eiffel em Paris - Emmanuel Dunand - 12.abr.2024/AFP

A aversão ao futebol é fácil de entender. Ao contrário de praticamente todas as modalidades olímpicas, o esporte bretão está longe de ter nos Jogos o seu auge, que, no caso, acontece na Copa do Mundo.

Além disso, a Olimpíada divide atenções com a Eurocopa em um calendário já excruciante para os europeus —nem vamos entrar no mérito do calendário brasileiro.

Com times sub-23, nem todas as seleções conseguem trazer também os principais jogadores, salvo algumas exceções. O Brasil, por exemplo, teve Neymar no bicampeonato olímpico, na Rio-2016 e Tóquio-2020, ou 21.

Dona da casa, a França promete ter uma seleção fortíssima para a conquista do ouro que não vem desde 1984, quando derrotou o Brasil em Los Angeles. Mbappé, praticamente de saída do Paris Saint-Germain, já acenou que deseja participar da festa olímpica.

Messi também foi convidado por Mascherano para liderar a Argentina, mas a Inter Miami e até contratos com redes de streaming podem afastar o melhor jogador do Qatar da Olimpíada.

Seja como for, é o futebol que também traz os ingressos mais baratos do que sobrou para comprar. Há tíquete por 24 euros (cerca de R$ 130) para a partida Argentina x Marrocos, em Saint-Etienne, no dia 24 de julho (o futebol sempre começa antes da cerimônia de abertura). O valor é para um lugar no setor D, atrás do gol, na parte superior do estádio. Para melhores assentos, no setor B, o valor aumenta para 40 euros (R$ 220).

Como em qualquer Olimpíada, o ingresso também vai ficando mais caro à medida que a disputa do ouro se aproxima.

Uma das semifinais do futebol, em Marselha (dia 5 de agosto), traz ingressos de 50 euros (R$ 280, no setor D) a 200 euros (R$ 1.100, na primeira classe).

E, apesar de a seleção masculina brasileira não ter conseguido a vaga, é possível torcer pela equipe feminina, que pegou grupo difícil e fecha a primeira fase contra a poderosa Espanha, em Bordeaux (31 de julho), a partir de 24 euros (R$ 134).

Quem neste ano também terá jogos em outra cidade é o basquete, com a primeira fase disputada em Lille, norte do país. Lá será possível ver o duelo masculino com cara de atropelo entre Estados Unidos e Sudão do Sul, em 31 de julho, a partir de 120 euros —os de 50 euros já estão esgotados. A equipe americana não foi definida, mas nomes como Lebron James e Stephen Curry, que pediram dispensa em convocações passadas, demonstraram interesse em carimbar o passaporte desta vez.

E ainda restam ingressos para a final da canoagem C1 1.000 m, que pode render a quinta medalha olímpica a Isaquias Queiroz, no dia 9 de agosto. Para isso, será preciso se deslocar até Vaires-sur-Marne, no estádio náutico, mais perto da Disney Paris. As entradas custam a partir de 135 euros (R$ 740).

Hospitalidade

Agora, para o turista olímpico que não abre mão do conforto, as possibilidades são bem maiores. O número de eventos sobe de 94 para 293 quando a busca inclui "ingressos com hospitalidade".

Isso significa entrada ao evento com menos perrengue e direito a lounge/área VIP, recheada com lanchinhos e bebidinhas. Dependendo do investimento, pode incluir até hospedagem em hotel.

Nessa área, por exemplo, ainda há ingressos para o prestigiado torneio de tênis olímpico, a ser disputado nas quadras do complexo de Roland Garros.

O ingresso para a categoria B em jogos da primeira rodada, em 27 de julho, sai por 195 euros (cerca de R$ 1.000), com acesso ao lounge.

Já para os duelos em 1º de agosto, válidos pelas quartas de final, na quadra Philippe Chatrier, o desembolso é a partir de 280 euros (por volta de R$ 1.500).

Abertura

Também ainda é possível ver a cerimônia de abertura mais badalada da história olímpica, com as delegações de atletas passando sob as pontes do rio Sena —isso se o plano A de governo e organizadores for mantido.

Lá atrás, na primeira leva de ingressos, os mais rápidos encontraram entradas de categoria E por 90 euros (R$ 500), mas elas sumiram tão rápido quanto uma corrida de Usain Bolt. Agora, só estão disponíveis as entradas da categoria A, por 2.700 euros (cerca de R$ 14.800).

Na versão hospitalidade, porém, o valor pode chegar a 9.500 euros (R$ 52.300), com direito a ver as embarcações das pontes (que estarão fechadas para os demais pedestres). E quem desembolsar essa quantia também ganha um presentinho olímpico, que certamente vale o ingresso.