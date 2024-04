Jornalista Paulo Vieira estreia coluna sobre corrida

São Paulo

Estreia nesta quinta-feira (4), na Folha, a coluna No Corre, do jornalista Paulo Vieira. No espaço, ele falará sobre o universo de corridas, destacando temas como provas, circuitos dentro e fora das metrópoles e novidades científicas. Serão seis colunas por mês no site do jornal.

"Falarei do universo estranhamente grande que cerca o corredor amador. Tênis, os razoáveis e os caros além da conta, provas, roupas, assessorias de corrida, lugares lindos para correr", afirma Vieira.

Ele diz que o público que busca atingir são, principalmente, corredores amadores, iniciantes na atividade física e até sedentários.

Paulo Vieira, novo colunista da Folha - Arquivo pessoal

Corredor desde a adolescência, Vieira mantém há cerca de uma década o site Jornalistas que Correm. A publicação conta com cerca de 60 mil seguidores no Facebook.

Ele também tem no currículo a participação em dez maratonas. Submeter-se a uma prova exaustiva representa um fetiche, diz. "Maratonistas deviam correr vestidos da cabeça aos pés de vinil, como outros tipos de fetichistas", brinca.

Carioca radicado em São Paulo, Vieira cursou jornalismo na PUC-SP, foi editor-adjunto da Ilustrada na Folha e acumula passagens por veículos como UOL, Placar, Jornal da Tarde, Veja e Valor. Também foi redator-chefe da revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, entre 2010 e 2013.

O jornalista ainda participa do programa dominical Fôlego, da rádio Bandeirantes.