Saiba quem é o bilionário que comprou de Ronaldo o futebol do Cruzeiro

O novo dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro é um mineiro da cidade de Paineiras, a 250 km de Belo Horizonte, e dono da quinta maior rede de supermercados do país, com atuação em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Pedro Lourenço, conhecido também como Pedrinho, 68, concretizou nesta segunda-feira (29) a compra de 90% da SAF cruzeirense, fatia que pertencia ao ex-jogador Ronaldo. O negócio é estimado em R$ 600 milhões.

Os outros 10% da sociedade permanecem com o próprio clube. Lourenço é conselheiro do Cruzeiro e credor de uma dívida da agremiação celeste, com mais de R$ 28 milhões a receber.

Com uma fortuna estimada em R$ 7,5 bilhões, Pedrinho é dono da Supermercados BH, que foi fundada em 1996 e, de acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), tem o quinto maior faturamento do país no segmento, com mais de R$ 17 bilhões por ano.

Pedro Lourenço ao lado do ex-jogador Ronaldo, de quem o empresário comprou a SAF do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Divulgação/Cruzeiro

Atualmente, a rede conta com mais de 300 lojas próprias e está presente em 85 municípios mineiros, além de dez cidades capixabas. No Espírito Santo, a empresa também assumiu recentemente as operações da Epa e do Mineirão Atacarejo, do Grupo DMA.

Na semana passada, durante um evento com Lourenço, Ronaldo antecipou que o negócio estava perto de ser concluído e brincou com o poder financeiro de Pedrinho.

"Eu e meu time todo reerguemos o Cruzeiro e, logicamente, não vamos ficar aqui para sempre. Vamos vender para você [Pedro Lourenço] e para o Lucas [Kallas]. E aí a gente vai ver essa bala [dinheiro] toda. Vamos ver. A gente vai ver se é bala mesmo", disse o jogador.

Com investimentos e empréstimos ao Cruzeiro nos últimos anos, Lourenço passou a ser um dos conselheiros com maior influência política.

Em momentos de crise financeira, ele costumava ser procurado pelos dirigentes do clube, como em 2013 e 2014, quando ajudou na montagem do elenco do time.

No ano em que o clube foi rebaixado, em 2019, ele ajudou a bancar dois meses de salário do elenco em troca do patrocínio na camisa. Com a queda para a Série B, ele assumiu o pagamento do ônibus que levava a delegação para os jogos.

Lourenço já tinha alguma proximidade de Ronaldo, mantida por causa dos investimentos e patrocínios no clube. Ele participou de obras nos CTs da Toca da Raposa e da Toquinha.

Em 16 de março de 2022, porém, Pedrinho foi um dos que assinaram uma nota da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do clube criticando o acordo com o ex-jogador, chamado de "lesivo e desproporcional para o clube".

Dois dias depois, o empresário divulgou um vídeo em que afirmava seu apoio a Ronaldo.

Embora tenha grande atuação no Cruzeiro, a rede de supermercados do empresário também patrocina clubes rivais, como o Atlético e o América. De qualquer maneira, ele faz questão de enfatizar seu fanatismo pelo clube que acaba de assumir.

"Podem ter certeza do carinho que tenho pela torcida e do amor que tenho pelo Cruzeiro. Eu sou Cruzeiro. Não estou comprando um negócio. É uma paixão. Vamos tratar disso com paixão e razão. Sempre voltados para o lado da torcida. Vamos dar uma sacudida nesse Cruzeiro, que precisa", disse ele à rádio Itatiaia.