Após foto com camisa do Corinthians, Gabigol é multado e não vai usar mais a 10 do Flamengo

São Paulo

O jogador Gabigol, do Flamengo, foi multado e perdeu o direito de usar a camisa número 10, segundo comunicado do clube. Isso ocorreu após suposta foto dele vestindo a camisa do Corinthians viralizar nas redes sociais.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração", afirma post publicado pelo clube na tarde desta sexta-feira (17).

Suposta foto de Gabigol com camiseta do Corinthians - Reprodução/X

Gabigol se apresentou no Ninho do Urubu. Procurada pela Folha, sua assessoria de imprensa disse não ter falado com ele após o post do Flamengo e que o atleta teria treino naquele momento.

Na quinta-feira (16), depois de a foto viralizar, a equipe do atleta afirmou que, no dia da polêmica, o atleta estava "em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores" e que a foto "não é verdadeira".

Também após a polêmica ganhar as redes sociais, Gabigol publicou um post no X comentando um caso de desinformação em que usaram inteligência artificial para colocá-lo anunciando um jogo online, prática ilegal que vem se tornando comum. "Em pleno 2024? Pprrt! A fake news tá ficando forte", ele escreveu.