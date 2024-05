Barcelona derrota Lyon na Champions feminina e consolida hegemonia na Europa

São Paulo

O Barcelona derrotou, pela primeira vez, o Lyon numa final da Liga dos Campeões feminina, consolidando sua atual hegemonia no futebol europeu.

A vitória suada, por 2 a 0, assegurada pelas estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, fez do time espanhol tricampeão do torneio —depois das taças das temporadas 2022/23 e 2020/21.

O jogo, realizado no estádio San Mamés, em Bilbao, diante de 50.827 torcedores, foi equilibrado, com muitas chances desperdiçadas para os dois lados.

Alexia Putellas (à dir.) comemora com Aitana Bonmatí (centro) e Claudia Pina o segundo gol da vitória do Barcelona sobre o Lyon na final da Champions League feminina - Susana Vera/Reuters

Na primeira etapa, nem mesmo a criatividade de Caroline Graham Hansen, pelo Barcelona, e de Kadidiatou Diani, pelo Lyon, bastou para superar as dificuldades que ambas as equipes enfrentaram no último toque. Ambas as goleiras tiveram bastante trabalho, com Cata Coll sendo mais acionada no lado espanhol. Lucy Bronze, veterana inglesa, também contribuiu com grande parcela da defesa azul-grená.

Já o segundo tempo começou com o Lyon mais agressivo, com chances de Melchie Dumornay e Wendie Renard logo na volta do vestiário. O impasse só se resolveria, porém, aos 17 minutos, com um chute forte cruzado de Bonmatí, atual melhor do mundo da Fifa e dona da Bola de Ouro, indefensável para goleira chilena Christiane Endler.

O gol aumentou a tensão no estádio. Um choque entre Diani e a lateral espanhola Ona Batlle, imediatamente seguido de um encontrão entre Lindsey Horan e Coll, paralisou a partida por alguns minutos e fez subir a sensação de desespero dos dois lados.

No segundo minuto da prorrogação da segunda etapa entrou em campo Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro. Três minutos depois, Putellas enterrou a bola na rede de fora da pequena área e selou a vitória azul-grená. A estrela espanhola, que vem se recuperando de uma lesão séria no joelho, assinou há quatro dias sua renovação com o time até 2026.

A final marcou a despedida do técnico do Barcelona, Jonatan Giráldez, que parte para o Washington Spirit. Do lado francês, a treinadora Sonia Bompastor deve ser anunciada como técnica do Chelsea na próxima semana, segundo o site The Athletic.

O Barcelona encerra a temporada pela primeira vez com quatro títulos: da liga espanhola, Copa de la Reina, Supercopa espanhola e a Champions.

A equipe francesa, por sua vez, levantou duas taças na temporada: da liga francesa e da Supercopa nacional. Esta é a primeira derrota do Lyon em uma final de Champions desde a temporada 2012/13, quando perdeu por 1 a 0 para o Wolfsburg.