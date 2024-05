Manchester United bate hegemonia do City e vence Copa da Inglaterra

São Paulo

O Manchester United, debilitado pelo mau desempenho ao longo da temporada, se impôs sobre o rolo compressor de Pep Guardiola, que se tornou há pouco tetracampeão do Campeonato Inglês pela primeira vez na história, e conquistou neste sábado (25) o título da Copa da Inglaterra.

O clube venceu o Manchester City por 2 a 1 no estádio de Wembley, em Londres, um resultado surpreendente que desafia a hegemonia da equipe de Guardiola, que cometeu erros e mostrou pouca inventividade durante a partida.

Bruno Fernandes (esq.) e Mainoo comemoram gol do Manchester United na final da Copa da Inglaterra - Justin Tallis/AFP

O United abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, depois de uma falha insólita do City. Defendendo um lançamento aéreo, Gvardiol encobriu o goleiro Ortega e deixou a bola livre para Garnacho marcar.

Dez minutos depois, em uma jogada na grande área com Garnacho e Bruno Fernandes, Mainoo recebeu e fez o segundo gol do Manchester United. O clube teve outro gol anulado, por impedimento de Garnacho, aos 37 minutos.

O City voltou ao campo com força no segundo tempo e pressionou os adversários com consistência, mas não foi capaz de furar a defesa do United e reverter o placar.

Aos 37 minutos, Jeremy Doku marcou o Gol do City na partida: o jogador belga chutou rasteiro no canto esquerdo, e Onana falhou na defesa. Em outra boa chance de finalização, aos 9 minutos, Haland recebeu cruzamento de Doku e chutou de primeira, mas acertou o travessão.

A equipe de Guardiola estava invicta desde o início de dezembro de 2023, quando foi derrotada pelo Aston Villa em partida do Campeonato Inglês. Na última decisão da Copa da Inglaterra, também disputada pelos dois clubes, o City levou a melhor com vitória de 2 a 1 sobre o United.

A temporada turbulenta do clube, que terminou na oitava colocação do Campeonato Inglês, pior campanha desde 1990, enfraqueceu a permanência do seu técnico, Erik ten Hag. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a direção do Manchester United havia decidido demiti-lo independentemente do resultado da final da Copa da Inglaterra.

Há duas semanas, o Manchester United também venceu a final feminina da Copa da Inglaterra, pela primeira vez, em goleada de 4 a 0 sobre o Tottenham.