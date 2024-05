Dortmund avança, e Mbappé perde última chance de levar PSG ao título da Champions

São Paulo

Quando o duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund terminou nesta terça-feira (7), Mbappé se dirigiu à torcida parisiense junto com seus companheiros. Desta vez, porém, não era para ser reverenciado por uma grande atuação. Parecia mais uma despedida, acompanhada de um pedido de desculpas.

Cabisbaixo, ele deixou o gramado desviando o olhar da festa feita pelos jogadores alemães, que venceram a equipe francesa novamente por 1 a 0 e garantiram uma vaga na decisão da Champions League 2023/24.

Com um gol do zagueiro Hummels, no início da etapa final, o Dortmund acabou com o sonho de Mbappé de levar o PSG ao inédito título europeu.

Na Europa, é dada como certa a transferência do craque francês para o Real Madrid na próxima temporada. Por isso, vencer essa edição era uma oportunidade final para o astro na formação parisiense.

Hummels marca o gol do Borussia Dortmund sob os olhares de Mbappé - Odd Andersen/AFP

De acordo com o jornal espanhol Marca, o clube espanhol só estava esperando o desfecho da jornada do PSG na Champions para anunciar a contratação, o que deve fazer em breve.

Depois de duas edições em que dividiu o protagonismo da equipe com Neymar e Messi, o francês voltou a ser a principal referência da equipe parisiense.

Mbappé foi um dos principais responsáveis pela chegada da equipe até as semifinais, com gols nas oitavas de final, contra a Real Sociedad, e nas quartas de final, diante do Barcelona.

Em 11 partidas, ele marcou oito vezes, igualando seu desempenho na temporada 2020/21, quando, ao lado de Neymar, levou o clube à sua primeira final de Champions —na ocasião, o Bayern de Munique acabou com o título. Desta vez, porém, o craque passou em branco nas semifinais.

No estádio Parc de Princes, a rede só foi balançada uma vez, aos cinco minutos do segundo tempo, quando Hummels marcou o gol que repetiu na França o placar registrado no jogo de ida, na Alemanha.

Assim como no primeiro duelo, a rede de Kobel não foi tocada, por méritos e sorte do goleiro, que fez boas defesas, mas também contou com a trave —o PSG acertou quatro bolas no poste.

Mbappé lamenta mais um fracasso na Champions League - Sarah Meyssonnier/Reuters

Agora, o Borussia Dortmund espera a definição de seu próximo adversário.

O segundo finalista desta edição do maior torneio de clubes da Europa será conhecido na quarta-feira (8), quando Real Madrid e Bayern voltam a medir forças. No confronto de ida, na Alemanha, as equipes empataram por 2 a 2. Agora, o duelo será no estádio Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).

Quem vencer avançará à final. Em caso de um novo empate, a disputa se estenderá à prorrogação e, eventualmente, aos pênaltis.

A decisão está marcada para o dia 1º de junho, no estádio Wembley, na Inglaterra.