Campeão alemão, Bayer Leverkusen encerra campanha de maneira invicta

São Paulo

O Bayer Leverkusen alcançou um feito raro nas grandes ligas do futebol europeu. Campeão antecipado do Campeonato Alemão, concluiu neste sábado (18) a campanha de maneira invicta, algo que um clube havia alcançado pela última vez na Alemanha no distante 1943, quando a disputa tinha outro modelo e foi vencida pelo Dresdner.

O time dirigido pelo espanhol Xabi Alonso encerrou sua trajetória na competição com uma vitória por 2 a 1 sobre o Augsburg, em Leverkusen. Boniface e Andrich marcaram para a equipe da casa, e Kömür descontou na etapa final.

Foi a primeira conquista do time na Bundesliga, como é hoje chamado o Alemão. A excelente campanha findou uma estendida hegemonia do Bayern de Munique, vencedor das 11 edições anteriores do certame.

Lukas Hradecky, goleiro e capitão do Bayer Leverkusen, levanta a taça da Bundesliga - Thilo Schmuelgen/Reuters

Ao fim do campeonato, o Bayer contabilizou 90 pontos em 34 partidas, um aproveitamento de 88% dos pontos. O vice-líder Stuttgart somou 73 pontos, e o Bayern de Munique ficou na terceira colocação, com 72.

O time de Xabi Alonso entrou em uma galeria restrita de campeões invictos em ligas europeias de primeira divisão. Neste século, o feito só havia sido obtido pelo Arsenal, na Inglaterra, na temporada, 2003/04, pela Juventus, na Itália, em 2011/12, e pelo Porto, em Portugal, nas disputas de 2010/11 e 2012/13.

A temporada ainda pode ter mais alegrias para o Leverkusen, que disputará dois títulos nos próximos dias. Na quarta-feira (22), decidirá a Liga Europa contra a Atalanta, em Dublin, na Irlanda. No sábado (25), enfrentará o Kaiserslautern, em Berlim, pela Copa da Alemanha.