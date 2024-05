'Tchau, my friend': Paulo Soares escreve texto de despedida ao amigo Antero

São Paulo

Companheiro do jornalista Antero Greco na bancada do "SportsCenter", da ESPN, por cerca de 20 anos, programa que marcou época na história do jornalismo esportivo, Paulo Soares publicou nesta quinta-feira (16) um texto de despedida para o amigo, que morreu pela manhã, aos 69 anos, após dois anos com um câncer no cérebro.

"Querido amigo, obrigado pelas noites de SC [SportsCenter] e madrugadas ao telefone, por sua sabedoria e ensinamentos, pela irritante mas cativante teimosia, por falar de livros, filmes, música, gente, futebol, culinária, jornalismo, política. Viagens e coberturas inesquecíveis", destaca Soares no texto, no qual aproveita para também se solidarizar com os familiares do jornalista.

Antero Greco deixa a mulher, Leila Maria de Brito Greco, os filhos João Paulo de Brito Greco e Maria Cristina de Brito Greco e os netos Pedro Shellard Greco e Carolina Shellard Greco.

"Ah, o céu é verde? Você merece, que seja verde mesmo Anterito", diz Paulo Soares no texto, em referência à torcida pelo Palmeiras que o paulistano do bairro do Bom Retiro nunca fez questão de esconder.

Paulo Soares (à esq.) e Antero Greco na bancada do SportsCenter, da ESPN - Reprodução ESPN

O Palmeiras e diversos outros clubes da elite do futebol brasileiro, além de jornalistas e políticos, publicaram mensagens nas redes sociais lamentando a morte do experiente jornalista, que começou a carreira em 1974, no jornal O Estado de S. Paulo.

"Ser humano de enorme coração, bondade, sensibilidade, caráter, ética; muito inteligente, de um texto irretocável, de uma impressionante leitura rápida; defensor da democracia e de uma sociedade igual para todos. Juntos construímos uma linda e impecável história no telejornalismo esportivo brasileiro", diz Soares na homenagem.

"Antero, suas marcas e pegadas serão seguidas por várias gerações", emenda o Amigão, apelido por qual o apresentador esportivo é conhecido. "Anterito, seu legado é gigantesco!"

Leia abaixo na íntegra o texto de Paulo Soares a Antero Greco.

Antero, querido!

Antero, my friend!

40 anos de amizade, desses 30 de ESPN e desses 20 no SportsCenter.

Sei que não sentirei vazio por aqui.

Sei que seguirá ao meu lado.

Sei que não perderei o chão.

Sei que seguirá sendo o meu chão.

Diferente da figura agitada e estabanada do dia a dia, você viajou sereno e tranquilo.

E quanta gente boa e amiga está te recebendo.

Inúmeras boas conversas e risadas virão pela frente.

Sei que as deliciosas comidinhas italianas, que você adora, já estão na mesa.

Querido amigo, obrigado pelas noites de SC e madrugadas ao telefone, por sua sabedoria e ensinamentos, pela irritante mas cativante teimosia, por falar de livros, filmes, música, gente, futebol, culinária, jornalismo, política.

Viagens e coberturas inesquecíveis.

Quantas coisa boas vivemos nesses anos todos.

(( Antero, ‘qui qui foi’? ))

Ser humano de enorme coração, bondade, sensibilidade, caráter, ética; muito inteligente, de um texto irretocável, de uma impressionante leitura rápida; defensor da democracia e de uma sociedade igual para todos.

Juntos construímos uma linda e impecável história no telejornalismo esportivo brasileiro.

Antero, suas marcas e pegadas serão seguidas por várias gerações.

(( Tá rindo, my friend? Qui qui foi? ))

Ah, o céu é verde? Você merece, que seja verde mesmo Anterito.

Não precisa elevador? Ufa! Que bom! Se livrou desse seu maior pavor.

Antero, não esqueceu de levar seu apartamento de milhares de livros, revistas e jornais, né?

Anterito, seu legado é gigantesco!

Seu João, Dona Ernesta e tio Tomazzo estão te recebendo.

Meu grande beijo a Leila, Cris, João Paulo, Júlia, Pedrinho, Carol, Catarina, Heloísa, Clarice, Dona Roseta, a família toda, aos queridos amigos e colegas, aos Fãs de Esportes, principal razão do nosso trabalho.

E pra finalizar, Antero, my friend, essa foi a pior brincadeira que você nos aprontou.

E logo você que sempre chegou em cima da hora resolveu sair muito cedo.

Sempre rimos muito.

O SC foi a nossa melhor terapia.

Trabalhamos com prazer.

E hoje, me permito a chorar.

Tchau my friend.

Você está nos braços de Nossa Senhora Aparecida e nesse lindo Bom Retiro.