Grêmio volta ao futebol com vitória após pausa forçada por chuvas no Sul

São Paulo

Depois de um mês longe dos gramados devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Grêmio voltou a campo nesta quarta-feira (29) com uma goleada por 4 a 0 sobre o The Strongest (BOL), pela Copa Libertadores.

A equipe gaúcha iniciou a partida como lanterna do Grupo C, com três pontos, mas com apenas três jogos disputados, já que teve duas partidas adiadas pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) justamente por causa da tragédia no Sul.

Mesmo com o período de inatividade, a formação brasileira foi dominante na partida. Soteldo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, João Pedro marcou aos quatro minutos, Everton, aos 22, e Gustavo Nunes, aos 43, fecharam a vitória.

Com o triunfo diante dos bolivianos, o elenco comandado por Renato Gaúcho chegou a seis pontos, deixou a lanterna da chave e aparece em terceiro, ainda com dois jogos a disputar. O The Strongest é quem lidera, com 10, e o Huchipato (CHI), com 8 pontos, aparece em segundo.

Derrotado nesta quarta pelos chilenos por 4 a 3, o Estudiantes (ARG) é o lanterna da chave e o único que não tem mais chance de avançar às oitavas de final. Em cinco jogos, os argentinos somaram quatro pontos.

João Pedro comemora o gol durante a partida entre Grêmio e The Strongest pela Libertadores - João Heim/Zimel Press/Ag. O Globo

O confronto entre Grêmio e The Strongest foi disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a cerca de 740 km de Porto Alegre, já que a capital gaúcha ainda sofre com os efeitos das fortes chuvas. Não há uma previsão de quando a equipe tricolor poderá voltar a utilizar seu estádio.

Pelo mesmo motivo, o Internacional atuou como mandante na terça-feira (28) bem distante do Beira-Rio, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, onde o time colorado acabou derrotado pelo Belgrano (ARG), de virada, por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana.

Mesmo com partidas atrasadas, o Internacional viu sua situação se complicar no Grupo C. A equipe soma 5 pontos em quatros jogos e está na terceira posição, atrás de Delfin (EQU), que tem 8, e do Belgrano, com 12.

Os argentinos são os únicos da chave que já fizeram seis jogos. Os equatorianos ainda têm um duelo para completar sua jornada na primeira fase. O único clube que não tem mais chance de classificação é o Real Tomayapo, da Bolívia, que somou um ponto em cinco jogos.