McLaren lança carro com pintura em homenagem a Senna

São Paulo

A McLaren anunciou nesta terça-feira (21) o lançamento de uma pintura especial —batizada de "Senna Sempre"— em homenagem ao tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna, que estampará os carros de Lando Norris e Oscar Piastri durante o GP de Mônaco, no próximo final de semana.

As cores verde, amarelo e azul predominam no modelo da McLaren, escuderia com a qual o piloto brasileiro conquistou seus três títulos na categoria.

Elas foram escolhidas "para refletir a personalidade de Senna e sua nacionalidade brasileira" e fazem parte das diversas homenagens em tributo ao piloto brasileiro neste ano, quando se completam 30 anos do acidente que o matou no GP de San Marino, na Itália, em 1º de maio de 1994.

Modelo da McLaren com pintura em homenagem a Ayrton Senna - @McLarenAutom no X

Senna é até hoje o maior vencedor do circuito que percorre as ruas de Monte Carlo, no principado de Mônaco, com seis vitórias (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Michael Schumacher e Graham Hill vêm na sequência, com cinco vitórias cada um.

"A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado de corridas de Ayrton Senna por meio desta pintura da McLaren. Senna permanece reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais premiado da McLaren", declarou Zak Brown, diretor executivo da McLaren Racing.