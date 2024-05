Toni Kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa

Madri | AFP

O meio-campista alemão do Real Madrid, Toni Kroos, anunciou nesta terça-feira (21), em um comunicado publicado no Instagram, que encerrará sua carreira após a Eurocopa-2024.

"Minha carreira como jogador ativo terminará neste verão, após a Eurocopa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube", escreveu o jogador de 34 anos, assegurando que sua ambição sempre foi "terminar minha carreira no auge do meu nível".

Em 2021, Kroos havia optado por não disputar mais partidas pela seleção alemã, mas voltou atrás e anunciou, em fevereiro, que estava novamente à disposição do treinador Julian Nagelsmann para voltar a defender a equipe, com o foco na disputa da Euro.

Toni Kroos durante amistoso entre Alemanha e Holanda no Deutsche Bank Park, em Frankfurt - Kai Pfaffenbach - 26.mar.2024/Reuters

"17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador, mas sobretudo como pessoa. Foi o começo de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, após dez anos, ao final da temporada, esta vida chega ao fim", acrescentou o meio-campista merengue, cujo contrato termina em junho.

O campeão do mundo em 2014 assegura ter apenas "um pensamento principal": ganhar com o Real Madrid a 15ª Liga dos Campeões do clube branco, que seria a sua sexta pessoal, depois de já ter ganho quatro com o Real Madrid (2016, 2017, 2018 e 2022) e uma com o Bayern de Munique (2013).

Em comunicado, o clube madrilenho expressou "seu agradecimento e carinho a Toni Kroos, um jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial", elogiando um "jogador fundamental" que conquistou 22 títulos e disputou 463 partidas com o clube merengue.

"Toni Kroos permanecerá para sempre no coração de todos os madrilistas pela excelência de seu futebol e por ser um jogador que deu tudo por esta camiseta", disse a equipe espanhola.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, elogiou "um dos grandes jogadores da história do Real Madrid", clube que "é e sempre será sua casa".