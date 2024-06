Franca conquista tri consecutivo do NBB e chega ao 45º título de sua história

São Paulo

O Franca conquistou nesta quinta-feira (13) o tricampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil), com uma vitória por 69 a 59 sobre o Flamengo, no Maracanãzinho, que encerrou a série final de melhor de cinco com o placar de 3 a 1.

O troféu é o 45º da história do time paulista, um dos mais vitoriosos do basquete brasileiro. Esse foi o 14º título nacional do clube, considerando os torneios anteriores e a liga atual, sendo primeiro conquistado em 1971.

Lucas Dias foi eleito o melhor jogador das finais do NBB - Divulgação NBB

Na galeria ainda estão os campeonatos de 1974, 1975, 1980, 1981, 1990, 1991, 1993, 1997, 1998, 1999, 2022, 2023 e 2024.

Esse, portanto, foi o segundo tricampeonato, já que o primeiro foi registrado de 1997 a 1999, no antigo Campeonato Brasileiro.

Para superar o Flamengo, o Franca teve o domínio da partida e não chegou a ficar atrás do adversário ao fim de nenhum dos três quartos, com parciais de 13 a 9, 26 a 22 e 41 a 31.