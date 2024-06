Post inventa que Raphinha teria dito jogar melhor no Barcelona do que Ronaldinho Gaúcho

São Paulo

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho fez críticas à seleção brasileira de futebol masculino na sexta-feira da semana passada (14), dizendo que os jogadores são medianos e falta amor à camisa. Até que se confirmasse que se tratava de uma ação de marketing, o episódio gerou polêmica nas redes sociais e fora delas.

Em entrevista coletiva promovida pela CBF no dia 15, o atacante Raphinha, convocado para a Copa América, que acaba em 14 de julho, comentou o caso. "Considero ele como ídolo, uma referência. Todos que estão na seleção, não só os jogadores, mas todo mundo que trabalha aqui, vê ele como referência. [A crítica] foi um baque para a gente" disse ele, que joga pelo Barcelona —time onde Gaúcho atuou de 2003 a 2008 e do qual é embaixador.

O atacante Raphinha, convocado para a Copa América - Rich Storry - 12.jun.2024/Getty Images via AFP

Mas, no X, viralizaram declarações inventadas de Raphinha, aumentando a polêmica. Um post com a imagem dos dois atletas colocava na boca do atual atacante: "Quer ver garra? Vai assistir (a)o filme do Wolverine. E digo mais: joguei muito melhor que você pelo Barcelona". A publicação, vista mais de 445,8 mil vezes, recebeu comentários como "Que autoestima, hein, Raphinha… Nunca será!" e "Engraçado esse ser aí querer meter essa pra cima do bruxo kkkkkkkk... Irmão, quantas vezes esse daí ganhou uma bola de ouro ou foi aplaudido pela torcida adversária por destruir o time que torciam em campo kkkkkkkkkkkkk".

Pessoas que acreditaram no post foram também ao perfil de Raphinha no Instagram para comentar. "Diz aí o que tu conquistou para tu tentar se comparar ao Ronaldinho Gaúcho? Tu ganhou o que de titulo importante?", escreveu um usuário da rede.

VERDADEIRO OU FALSO

