Francês rival de Thiago Braz não se classifica para Paris-2024

São Paulo

O francês Renaud Lavillenie, 37, perdeu neste domingo (30) sua última chance de se classificar para as Olimpíadas de Paris.

O atleta do salto com vara não alcançou por três vezes o índice de 5,72 m em campeonato realizado em Angers, no oeste da França.

Renaud Lavillenie disputa prova de salto com vara em Mônaco em 2023 - Clement Mahoudeau/21.jul.23/AFP

Em 2016, Lavillenie disputou com Thiago Braz o ouro nos Jogos do Rio. Titular da medalha e estrela do atletismo à época, o francês perdeu o título para o adversário, que alcançou a marca de 6,03 m no Engenhão, e reclamou das vaias que recebeu da torcida brasileira.

O francês chegou a comparar as manifestações com as vaias dirigidas ao atleta afro-americano Jesse Owens durante as Olimpíadas de Berlim-1936, realizadas na Alemanha nazista.

Lavillenie ficou afastado das competições por meses —em setembro de 2023, o atleta sofreu uma lesão na coxa esquerda e precisou se submeter a uma cirurgia.

Braz tampouco irá a Paris. O brasileiro não alcançou neste sábado (29) o índice necessário para participar das Olimpíadas.