Donos do Boston Celtics colocam equipe campeã da NBA à venda

Los Angeles | Reuters

O grupo proprietário do Boston Celtics, o Boston Basketball Partners, liderado por Wyc Grousbeck, anunciou nesta segunda-feira (1º) que pretende vender todas as ações da equipe que venceu o campeonato da NBA no mês passado.

"A família controladora do grupo proprietário, após considerável reflexão e discussão interna, decidiu vender a equipe por questões de planejamento patrimonial e familiar", anunciou a equipe em comunicado.

O conselho de administração do grupo proprietário espera vender uma participação maioritária em 2024 ou no início de 2025, com o restante sendo concluído em 2028. Grousbeck dee permanecer como principal executivo responsável pela equipe até a conclusão do negócio.

Proprietário do Boston Celtics, Wyc Grousbeck levanta troféu de campeão da NBA - Getty Images via AFP

Grousbeck e seu sócio Steve Pagliuca lideraram o grupo que comprou a equipe em 2002 por US$ 360 milhões (R$ 2 bilhões), informou a ESPN.

O valor das equipes disparou desde então, com o Phoenix Suns sendo vendido por US$ 4 bilhões (R$ 22,3 bilhões) em fevereiro de 2023 e o Milwaukee Bucks e o Dallas Mavericks arrecadando US$ 3,5 bilhões (R$ 19,5 bilhões) cada.

O Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 4 a 1 na final melhor de sete, com a última vitória em 17 de junho, entregando à famosa franquia o 18º campeonato da NBA.

O time de Boston é o favorito para repetir o feito na próxima temporada com a dupla formada por Jaylen Brown, eleito o melhor jogador da final, e o ala Jayson Tatum.