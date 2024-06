Mbappé fratura nariz em estreia da França na Eurocopa

Düsseldorf | AFP

Kylian Mbappé sofreu uma fratura no nariz durante a estreia da França na Eurocopa, nesta segunda-feira (17), informou à agência AFP uma fonte próxima ao jogador.

O jogador se chocou com o zagueiro Kevin Danso nos minutos finais da vitória sobre a Áustria, pelo placar de 1 a 0. O lance ocorreu quando o atacante disputou a bola pelo alto e acabou batendo o rosto no ombro do rival. Ele deixou o gramado com o nariz sangrando.

"O nariz dele não está nada bom. Vamos ver. É o ponto negativo desta noite. Mesmo que seja só um nariz, é preocupante. É um jogador muito importante para nós", disse o treinador da França, Didier Deschamps.

Mbappé deixa o gramado com o nariz sangrando após se chocar com zagueiro da Áustria - Bernadett Szabo/Reuters

O lance ocorreu já aos 39 minutos do segundo tempo. Com Mbappé caído, os médicos entraram no campo para atendê-lo. Depois de sair do gramado, ele retornou para o jogo sem autorização do árbitro e acabou levando um cartão amarelo.

Em entrevista ao jornal L'Equipe, o ex-médico da seleção francesa, Fabrice Bryand, estimou um tempo de recuperação total entre 10 a 15 dias.

Caso isso seja confirmado, o jogador do Real Madrid perderá toda a fase de grupos e só voltará caso a França avance no mata-mata, pelo menos, até as quartas de final.

Depois de superar a Áustria com um gol contra, do zagueiro Maximilian Wöber a França voltará a campo na sexta, contra a Holanda, em Leizpig, pela segunda rodada do Grupo D da competição.