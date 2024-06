Microchip que identifica toque na bola ajuda a anular gol da Bélgica na Eurocopa

São Paulo

Na inesperada vitória da Eslováquia contra a Bélgica por 1 a 0 pela Eurocopa nesta segunda-feira (17), um gol anotado nos minutos finais do jogo pelo atacante Lukaku foi invalidado graças a uma nova tecnologia introduzida pela primeira vez no torneio entre seleções.

A tecnologia chamada "Connected Ball", desenvolvida pela Adidas, consiste em um microchip instalado dentro da bola do campeonato, com um sensor de movimento que acusa qualquer contato dos jogadores.

Na jogada que anulou o que seria o gol de empate dos belgas, aos 40 minutos do segundo tempo, o microchip apontou toque de mão do atacante Loïs Openda, que se beneficiou da irregularidade para superar o adversário e cruzar a bola para que Lukaku finalizasse para as redes.

Microchip inserido na bola indica toque de mão de jogador belga Openda durante confronto contra a Eslováquia pela Eurocopa - Uefa.com/Reprodução

Durante a transmissão da partida, um gráfico que se assemelha a um eletrocardiograma foi exibido aos telespectadores e também auxiliou o árbitro na revisão do VAR, indicando o momento exato do toque irregular do jogador belga.

Lukaku teve dois gols anulados durante a estreia belga na Euro. Aos dez minutos do segundo tempo, o atacante da Roma marcou após cobrança de escanteio, mas o árbitro de vídeo apontou impedimento —o sensor instalado na bola também auxilia na marcação de impedimentos, ao indicar o momento exato do toque do jogador para traçar as linhas indicando a posição dos atletas em campo.

O gol da vitória dos eslovacos foi anotado ainda aos 6 minutos da etapa inicial, pelo ponta esquerda Ivan Schranz, após bobeada na saída de bola da defesa belga.