Seleção feminina de vôlei pega Polônia, Japão e Quênia na fase de grupos das Olimpíadas

São Paulo

Em busca do tricampeonato olímpico, a seleção brasileira feminina de vôlei terá Polônia, Japão e Quênia como adversárias na fase de grupos nos Jogos de Paris.

Campeão nas edições de Pequim (2008) e Londres (2012), o Brasil parou nas quartas de final na edição do Rio (2016), contra a China, e ficou com a prata em Tóquio (2021), em final disputada contra os Estados Unidos.

"A gente agora já tem uma noção de como temos que nos preparar, de cada estilo das equipes que vamos disputar nessa fase de grupos", afirmou Gabi, ponteira e capitã da equipe, em vídeo publicado nas redes sociais da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Treinador José Roberto Guimarães conversa com jogadoras da seleção brasileira durante partida contra a Alemanha pela fase de grupos da Liga das Nações, em Hong Kong - Lo Ping Fai/Xinhua

A jogadora destacou ainda o histórico recente da seleção brasileira contra as adversárias em Paris.

"Tivemos a oportunidade de disputar contra o Quênia nos últimos Jogos Olímpicos (vitória do Brasil por 3 a 0 pela fase de grupos); Japão, que sempre enfrentamos em momentos decisivos e são jogos completamente difíceis; e Polônia, conseguimos enfrentar elas agora na VNL [Liga das Nações] depois de dois anos sem jogar contra, é uma equipe que cresceu muito, principalmente agora com o Stefano [Lavarini] como técnico, que conhece muito as brasileiras e nosso estilo de jogo", afirmou a capitã.

Lavarini, que assumiu a seleção polonesa em janeiro de 2022, treinou entre 2017 e 2019 a equipe de vôlei feminina do Minas Tênis Clube. No período, foi campeão da Superliga e da Copa do Brasil e bicampeão mineiro.

O Brasil está em um bom momento na atual disputa da Liga das Nações. O time encerrou a fase classificatória com 12 vitórias em 12 jogos, tornando-se a primeira equipe a alcançar 100% de aproveitamento na fase de grupos na história da competição, disputada desde 2018.

Graças ao bom desempenho em quadra, e se beneficiando de uma derrota da atual campeã Turquia para a China na competição, a seleção brasileira assumiu no sábado (15) a liderança no ranking mundial. No domingo (16), em confronto contra as turcas valendo o topo do ranking, o Brasil venceu por 3 sets a 0 (25/14, 25/14 e 25/19).

Na 4ª colocação, a Polônia é atualmente a melhor no ranking entre as adversárias do Brasil nos Jogos de Paris. A seleção japonesa é a 7ª, e a queniana, a 20ª.

No próximo compromisso na Liga das Nações, a equipe comandada por José Roberto Guimarães pega a Tailândia, em duelo válido pelas quartas de final. O jogo em Bancoc está programado para esta quinta-feira (20), a partir das 10h30 (horário de Brasília), com transmissão do SporTV 2.

Na fase de grupos, o Brasil já venceu a equipe tailandesa por 3 a 0 (25/22, 25/14 e 25/17) e é a favorita para avançar às semifinais em busca do título inédito. A Tailândia ficou em 13º lugar na fase classificatória, com três vitórias e nove derrotas, mas estava garantida no mata-mata por ser o país-sede da competição.