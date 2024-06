Thiago Braz consegue liminar e terá chance de buscar vaga nos Jogos de Paris

São Paulo

Suspenso provisoriamente por doping, Thiago Braz obteve uma liminar na CAS (Corte Arbitral do Esporte) e poderá disputar o Troféu Brasil, entre os dias 27 e 30 de junho, em busca do índice olímpico do salto com vara para os Jogos de Paris.

Para conquistar a vaga olímpica ele precisa saltar, pelo menos, 5,85 m. Ouro nos Jogos Rio-2016 e bronze nos Jogos de Tóquio-2020, o saltador foi suspenso provisoriamente no dia 28 de maio de 2023 por violar regras antidoping da World Athletics, a federação internacional de atletismo, relacionadas à "presença de uma substância proibida ou seus metabólitos ou marcadores".

Thiago Braz tem duas medalhas olímpicas no currículo - Andrej Isakovic - 22.jul.22/AFP

Teste antidoping realizado pelo brasileiro em julho de 2022 acusou a presença de ostarina, que ele disse ter consumido por meio de suplementos esportivos. A substância é usada para melhorar o crescimento muscular e o desempenho atlético.

Braz argumentou que não usou a substância conscientemente, pois havia recebido suplementos contendo ostarina de seu nutricionista esportivo para melhorar sua saúde. Segundo ele, foi lhe assegurado que nenhum dos suplementos continha substâncias proibidas. O advogado responsável por sua defesa usava a tese de "contaminação de suplementos" e "violação não intencional".

O tribunal que avaliou o pedido de liminar do atleta teve três árbitros e todos concordaram com a liberação do brasileiro. No Instagram, ele comemorou a decisão com uma imagem lembrando que o Troféu Brasil começa nesta quinta-feira (27).

"Estou chegando, filho", ele escreveu junto com uma foto para divulgar a competição.