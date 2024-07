Ao som de Raça Negra e com show de Rebeca Andrade, Brasil vai à final da ginástica

São Paulo

A equipe brasileira de ginástica artística conquistou neste domingo (28) uma vaga na final por equipes na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. O show foi comandado por Rebeca Andrade, que entre todas as ginastas das Olimpíadas, ficou atrás apenas da americana Simone Biles na soma das notas de todos os aparelhos.

A brasileira acumulou 57.700 pontos, com destaque para o salto (sua especialidade), onde recebeu nota 14.900. Já a rival ficou com 59.566, também com a maior nota no salto (15.800).

O aguardado duelo entre as duas na final do individual geral está confirmado.

O time brasileiro fechou as eliminatórias com a quarta maior pontuação e fará a final por equipes. EUA, Itália e China ficaram à frente.

Rebeca Andrade durante prova da trave - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A brasileira Flávia Saraiva também se classificou para a final do individual geral, na 11ª posição (54.199).

Rebeca ainda disputará a final por aparelhos no salto, trave e solo. Julia Soares, que se apresentou no solo ao som de Raça Negra, também disputará medalha na trave.

Países classificados para a final por equipes

1 EUA 172.296

2 Itália 166.861

3 China 166.628

4 Brasil 166.499

5 Japão 162.196

6 Canadá 161.563

7 Grã-Bretanha 160.830

8 Romênia 159.497