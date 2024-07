Quem é Ana Carolina Vieira, nadadora expulsa da delegação brasileira em Paris

São Paulo

A segunda participação olímpica da nadadora brasileira Ana Carolina Vieira terminou antes do esperado. Neste domingo (28), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou o desligamento da atleta da delegação após atos de indisciplina.

Segundo a entidade, ela e o namorado, o também nadador Gabriel Santos, deixaram a Vila Olímpica sem autorização na noite de sexta-feira (26). "Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da seleção brasileira de natação", acrescentou o comunicado. Gabriel foi advertido e Ana, expulsa.

A decisão dos treinadores que teria motivado a reação da atleta foi a determinação de que a colega Mafê Costa focasse nas competições individuais e abandonasse as disputas por equipes, como o revezamento 4 x 200 m livre, em que Ana ainda nadaria.

Ana Carolina Vieira durante o treino da seleção brasileira de natação, na La Défense Arena, na quinta-feira (25) - Satiro Sodré - 25.jul.24/CBDA/Divulgação

Natural de São Paulo, ela iniciou a carreira em Ubatuba (SP) e depois passou pelas piscinas do Corinthians e Minas Tênis Clube, antes de se estabelecer no Pinheiros, clube em que treina atualmente.

De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Ana acumula 147 ouros, 97 pratas e 48 bronzes em sua carreira, incluindo campeonatos infantis e juvenis. Em 2018, nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, conquistou duas medalhas de prata em revezamentos.

Em sua primeira participação nas Olimpíadas, em Tóquio, a atleta nadou o revezamento 4 x 100 m livre, em que o Brasil terminou na 12ª colocação e não avançou à final. A equipe fez um tempo de 3min39s19, com parcial de 54s92 de Ana.

Nas piscinas de Paris, ela chegou a disputar o mesmo revezamento antes de ser desligada da delegação. As brasileiras repetiram a 12ª posição, mas com um tempo pior que o de Tóquio-2020 (3min40s60). Ana diminuiu sua parcial para 54s81. Seu melhor tempo na prova foi de 54s45, em maio deste ano.

Com a expulsão, a nadadora de 22 anos perde a chance de compor o time brasileiro na prova de revezamento 4 x 100 m medley misto.

Outras conquistas importantes da carreira incluem duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023: ouro no revezamento 4 x 100 m livre misto e bronze no 4 x 100 m livre.

Polêmica com colega de clube

No Troféu Brasil de Natação do ano passado, disputado em maio e junho, no Recife, Ana Carolina ofuscou os pódios alcançados por ela ao se envolver em uma briga com Jhennifer Conceição, que também defende o Pinheiros.

Na prova dos 100 m peito, a colega, natural de Nova Friburgo (RJ), conquistou o ouro e Ana ficou com o bronze. Após a cerimônia de premiação, Jhennifer teria feito algum comentário que incomodou a paulista. Houve agressões mútuas, e a nadadora do Rio de Janeiro registrou um boletim de ocorrência contra a Ana.

Na mesma competição, Ana levou ainda a prata nos 100 m livre e nos 50 m peito, em que Jhennifer também terminou à frente. Meses depois, pelo Troféu José Finkel, a nadadora paulista faturou o ouro nos 100 m peito e 100 m livre.

Ataques nas redes sociais

Sem um pronunciamento oficial de Ana Carolina, que ainda não respondeu aos contatos da reportagem, o namorado Gabriel Santos postou um comunicado no Instagram na tarde deste domingo (28) em que afirma estar recebendo ataques junto à nadadora.

"Não comunicamos [a saída da Vila Olímpica, na sexta-feira] pois apesar de ser fora da Vila, toda a logística de deslocamento realizamos através dos meios fornecidos pela organização, à qual temos acesso livre pelo credenciamento e pensamos que essa comunicação só seria necessária se fôssemos andar de forma autônoma pela cidade", escreveu o também nadador.