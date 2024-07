Em menos de meia hora, Brasil fatura três medalhas nos Jogos de Paris

São Paulo

O Brasil terminou o sábado (27), primeiro dia de disputas que ofereciam medalhas em Paris-2024, com um quê de decepção devido à ausência de pódios.

O nadador Guilherme "Cachorrão" Costa, bem cotado, e a nadadora Mafê Costa, nem tanto, acabaram a final dos 400 m livre em quinto e em sétimo lugar, respectivamente.

Esses resultados, somados a eliminações no judô e na esgrima, evitaram que o país largasse embalado, como ocorreu em Londres-2012 e no Rio-2016, edições olímpicas em que medalhas vieram logo de cara.

No segundo dia, entretanto, o Brasil se recuperou, e de forma rompante. Neste domingo, o judô disse a que veio, com dois pódios, e o skate também colocou o país no pódio.

O judoca brasileiro Willian Lima (categoria até 66 kg), com sua medalha de prata olímpica conquistada na arena do Campo de Marte, em Paris - Kim Kyung-Hoon/28.jul.2024/Reuters

Tudo o isso no intervalo de menos de meia hora, no começo da tarde brasileira, já noite na França.

A primeira medalha saiu pouco antes das 13 horas (de Brasília), com o judoca Willian Lima, 24, prata na categoria até 66 kg.

Estreante em Olimpíadas, o paulista de Mogi das Cruzes ganhou quatro lutas antes de perder, por ippon (golpe que encerra a luta), a final para o campeão olímpico em Tóquio-2020, o japonês Hifumi Abe –o Japão é o berço do judô.

"É muito duro perder uma final, mas fico feliz porque falei que ia chegar aqui e conquistar uma medalha, sair do pódio e colocar no pescoço do meu filho [Dom, de nove meses]", disse Willian.

Antes das 13h20, quase que simultaneamente, o Brasil somou dois bronzes à sua coleção de medalhas nos Jogos, iniciada na Antuérpia-2020 com um ouro, uma prata e um bronze no tiro esportivo –a de Willian tinha sido a 151ª.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Primeiro, a judoca Larissa Pimenta, 25, da categoria até 52 kg, que já tinha competido nos Jogos de Tóquio e assim como Willian treina no clube paulistano Pinheiros, derrotou a italiana Odette Giufrida, atual campeã mundial, no ponto de ouro, por um acúmulo de punições da rival.

"Ainda não acredito, mas consegui", afirmou a paulista de São Vicente, que teve que passar pela repescagem depois de perder na terceira luta para a francesa Amandine Buchard.

Tanto Larissa como Willian são orientados por Leandro Guilheiro, dono de dois bronzes olímpicos (Atenas-2004 e Pequim-2008).

Em Paris, a medalhista de bronze contou com o incentivo constante de outra medalhista do Brasil, também ex-judoca, Sarah Menezes, ouro em Londres-2012. "Ela olhava para mim e falava: ‘Você pode, você merece, ninguém te segura’. E eu comecei a me sentir muito grande, muito forte."

A judoca Larissa Pimenta reage depois de conquistar o bronze na categoria até 52 kg nas Olimpíadas de Paris - Kim Kyung-Hoon/28.jul,2024/Reuters

Dois minutos depois de Larissa celebrar no tatame da arena no Campo de Marte, Rayssa Leal, 16, ficava sabendo na praça da Concórdia que tinha garantido o bronze no skate street.

Na final contra outras oito competidoras, a Fadinha do skate se recuperou nas execuções de movimento único depois de não fazer apresentações marcantes nas manobras em sequência na pista –o skate escapou–, o que não lhe rendeu notas muito altas.

Com 253,37 pontos acumulados, Rayssa terminou atrás somente das japonesas Coco Yoshizawa (ouro, 272,75) e Liz Akama (prata, 265,95), de 14 e 15 anos, respectivamente.

"Foi coisa linda. Estava cansada, o sol desgastou bastante, mas consegui minhas manobras, fiquei muito feliz", declarou a maranhense de Imperatriz, que viralizou nas redes sociais aos 7 anos, quando, vestida de fada.

Prata em Tóquio-2020, a Fadinha se tornou o 103º esportista brasileiro a possuir pelo menos duas láureas olímpicas, e a mais jovem a alcançar o feito. Ela figura ao lado de ícones históricos do esporte nacional como Adhemar Ferreira da Silva (atletismo) e Aurélio Miguel (judô), ganhadores de duas medalhas.

Entre sorrisos pela conquista de sua segunda medalha olímpica, Rayssa prometeu na capital francesa que em "2028 vem o ouro". As próximas Olimpíadas serão daqui a quatro anos, em Los Angeles.

O dia de medalhas do Brasil, no primeiro dia de sol em Paris depois de 48 horas de chuva insistente, que atrapalhou inclusive a cerimônia de abertura na sexta-feira (26), só não foi mais badalado porque faltou muito pouco na canoagem slalom.

Veterana em Olimpíadas –disputa sua quarta–, a mineira Ana Sátila, 28, esteve a algumas remadas de obter um pódio inédito para ela e para sua modalidade. Em seu melhor desempenho olímpico, terminou em quarto lugar no caiaque K1.

Foi um começo extraordinário, para dar aquele impulso, aquele gás para todo mundo. A gente está confiante em uma ótima apresentação do Brasil. Nosso objetivo sempre foi superar, evoluir em relação ao que já aconteceu. Estou satisfeito por hoje

Pódio inédito é algo com que o COB (Comitê Olímpico do Brasil) conta para melhorar o desempenho do país na classificação dos Jogos Olímpicos. A melhor colocação é a de Tóquio-2020: 21 medalhas (7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes) e o 12º lugar.

Rogério Sampaio, diretor-geral do COB e chefe do Time Brasil em Paris, deixou subentendido antes dos Jogos que a possibilidade de crescimento do Brasil passa pelo sucesso em modalidades em que o país jamais subiu ao pódio.

São os casos de tênis de mesa, ginástica rítmica e tiro com arco, por exemplo, nos quais o país tem tido bons resultados.

No final da tarde do domingo, com as primeiras medalhas conquistadas em Paris, o Brasil aparecia com sua prata (1) e seus bronzes (2), em 13º lugar no quadro liderado pelos EUA (12 medalhas).