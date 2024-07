Espanha barra sonho inglês e conquista Euro com jovem geração ousada e ofensiva

São Paulo

Liderada por Lamine Yamal, de apenas 17 anos, uma geração de jovens jogadores tornou a Espanha neste domingo (14) a maior vencedora da Eurocopa. Em Berlim, na Alemanha, a Fúria impediu a Inglaterra de vencer a competição pela primeira vez e conquistou seu quarto caneco do torneio de seleções do Velho Continente.

A vitória veio com a marca espanhola nesta edição, com um ataque envolvente, um meio de campo organizado, além de segurança defensiva. Um tripé fundamental para o triunfo por 2 a 1, o sétimo em sete jogos na competição, incluindo vitórias sobre quatro campeões mundiais: Itália, Alemanha, França, além da própria Inglaterra.

Nico Williams festeja seu gol na final da Euro - INA FASSBENDER/AFP

Foi uma dolorida derrota para a Inglaterra, especialmente para Harry Kane, 30, que mais uma vez falhou em sua busca pelo primeiro título de sua carreira. O principal artilheiro da história da seleção inglesa, com 65 gols, amargou outro vice na Euro. Na edição passada, os ingleses perderam na final para a Itália.

Desta vez, foi uma geração de jovens talentos espanhóis, cada vez mais madura, que impediu a seleção inglesa de se tornar a 11ª equipe diferente a levar o troféu.

Na final, porém, os espanhóis demonstraram mais ímpeto na busca pela vitória, embora as duas equipes tenham feito um primeiro tempo fraco, de poucas chances de gol.

Ainda no intervalo, porém, a Espanha teve uma baixa importante. Rodri, destaque do meio de campo, precisou ser substituído por lesão. Zubimendi entrou no lugar do volante.

Apesar de deixar a decisão mais cedo, o jogador de 28 anos, do Manchester City, foi eleito o melhor da Eurocopa disputada na Alemanha. Este é seu segundo prêmio individual, depois de também ter sido eleito o melhor da Liga das Nações de 2023. Lamine Yamal, por sua vez, foi eleito o melhor jovem jogador da competição deste ano.

Em campo, antes que a equipe espanhola sentisse a falta do camisa 16, os garotos começaram a resolver. A Fúria abriu o placar logo no início do etapa final, quando Yamal invadiu a área e serviu Nico Williams, 22, que bateu cruzado para fazer 1 a 0 no primeiro minuto do segundo tempo.

Nas redes sociais, Iñaki Williams, 30, irmão mais velho de Nico Williams, postou uma montagem em alusão à famosa foto de Pelé e Jairzinho na Copa de 1970 - Arquivo pessoal/@williaaaams11

A Inglaterra ainda conseguiu buscar o empate, com Palmer, aos 28, mas Oyarzabal marcou o gol do título na reta final, aos 41 minutos, fechando a conta e coroando a evolução dos jovens da Fúria, salva ainda no último minuto por Dani Olmo, que evitou um novo empate em cima da linha após finalização de Guéhi.

Os garotos espanhóis foram ganhando maturidade ao longo da competição. Prova importante disso foi a semifinal com a França, quando eles não se intimidaram mesmo com os atuais vice-campeões mundiais saindo na frente. A Fúria foi buscar a virada com o golaço de Lamine Yamal e depois com Dani Olmo, com a ajuda de Jules Kounde.

Além de Olmo e Yamal, Cucurella, Nacho e Nico Williams dão velocidade e habilidade no setor ofensivo, que fazem a seleção espanhola ter o futebol mais atraente neste momento entre as equipes europeias.

Melhor ataque da Eurocopa, com 15 gols, a Espanha tem em sua força ofensiva seu grande diferencial. Mas para decidir os lances no último terço, o time tem conceitos interessantes de um técnico ainda considerado promissor, Luis De La Fuente, 63.

Apesar de não ter um currículo com experiência em grandes equipes —seus principais trabalhos pré-seleção foram no Alavés e no Bilbao—, ele teve facilidade para fazer o atual plantel entender suas ideias, pois trabalhou com muitos deles quando iniciou sua trajetória na Federação Espanhola de Futebol treinando as equipes sub-23, sub-21 e sub-19.

Dos 26 jogadores da Espanha nesta Euro-2024, seis fizeram parte de uma ou mais campanhas vitoriosas lideradas pelo técnico na base: Dani Olmo, Fabián Ruiz, Merino, Oyarzabal, Rodri e Unai Simón.

Parte do atual sucesso, porém, ainda é herança do ex-treinador da Fúria Luis Enrique, embora com uma versão melhorada, com adaptações para tornar o time mais competitivo, como um toque de bola mais objetivo, além de também usar o contra-ataque como arma.

No considerado grupo da morte, a Espanha passou sem sustos por Croácia (3 a 0), Itália (1 a 0) e Albânia (1 a 0). Nas oitavas de final, um passeio sobre a zebra Geórgia (4 a 1). Depois, eliminou os donos da casa, com uma vitória por 2 a 1 sobre a Alemanha, nas quartas de final, além da semifinal com a França (2 a 1).

Coletivamente funcionando bem, com conceitos bem executados pelos jogadores, e com destaques individuais que desequilibram, a Espanha se tornou a sensação do futebol de seleções na Europa e conquistou o título deste domingo (14) com justiça.

Foi o segundo troféu recente do país, também campeão da Liga das Nações da Uefa 2022-23.