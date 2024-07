Ministra francesa mergulha no Sena a duas semanas dos Jogos

Paris | AFP

A ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, nadou no rio Sena neste sábado, duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos em Paris, segundo imagens da rede BFMTV.

Acompanhada do triatleta paralímpico Alexis Hanquinquant, a ministra mergulhou próximo à Ponte des Invalides, nos arredores do local de provas de maratona aquática e triatlo.

Oudéa-Castéra se antecipou à prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que nadará no Sena no dia 17 de julho se a qualidade da água permitir.

Ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, nada no rio Sena a duas semanas das Olimpíadas - Amélie Oudéa-Castéra no Instagram/Reprodução

Depois de vários resultados negativos na sequência de uma primavera e início de verão chuvosos e pouco ensolarados, as autoridades locais anunciaram na sexta-feira que os parâmetros estavam dentro dos limites autorizados para a competição.

Os maus resultados da qualidade da água e o elevado caudal do rio provocaram vários adiamentos dos ensaios da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para 26 de julho com desfile ao longo do Sena.