Finais da Euro e da Copa América podem coroar novos e velhos craques

Messi, 37, e Yamal, 17, representam diferentes estágios de uma carreira no futebol. Enquanto o argentino alcançou o seu ápice e se aproxima da parte final de uma trajetória lendária, o espanhol está apenas no início de sua trilha, com um futuro promissor, já comparado aos grandes craques do esporte, incluindo o próprio camisa 10 da Argentina.

Neste domingo (14), a diferença de idade entre eles ficará em segundo plano, afinal ambos são as maiores esperanças de suas seleções para alcançarem seus objetivos em duas partidas decisivas.

Em Berlim, na Alemanha, Espanha e Inglaterra decidem o título da Eurocopa, às 16h. Mais tarde, às 21h (ambos horários de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, Argentina e Colômbia medem forças na final da Copa América.

Yamal e Messi disputam neste domingo (14), respectivamente, as finais da Eurocopa e Copa América - Miguel Medina/Charli Triballeau/AFP

Festejar uma conquista no mesmo dia reforçaria uma antiga conexão entre Messi e Yamal, estabelecida há 17 anos, quando o argentino estava no início de carreira, enquanto o espanhol nem havia completado um ano de vida.

Em 2007, o camisa 10 tinha 20 anos, ainda usava cabelos longos, já havia conquistado dois títulos do Campeonato Espanhol e um da Champions pelo Barcelona, mas ainda era um talento emergente num elenco cheio de estrelas estabelecidas, incluindo Ronaldinho, Eto'o, Xavi, Iniesta, Puyol e Thierry Henry.

Era, no entanto, uma questão de tempo para Messi não apenas alcançar o patamar dos craques, como se tornar um dos maiores nomes de sua geração e de todos os tempos.

Talvez uma aposta mais difícil fosse imaginar naquele ano o futuro de um bebê que posou para uma foto sendo banhado pelo argentino. O retrato foi produzido para um calendário organizado pelo Barcelona em parceria com o jornal Sport para arrecadar fundos para o Unicef, fundo para a infância e juventude da ONU (Organização das Nações Unidas).

Depois da ação, durante anos, as imagens ficaram esquecidas e só voltaram a circular na última semana, quando o pai de Yamal, Mounir Nasroui, revelou que era seu filho ao lado de Messi. Assim que percebeu o talento do garoto para o futebol, Mounir escondeu as fotos para evitar comparações entre os dois.

"Ninguém ficaria incomodado em ser comparado ao melhor jogador de todos os tempos, mas isso pode ser algo que pode prejudicar você, porque você nunca será como ele", comentou Yamal.

Acontece que suas atuações pelo Barcelona e também pela Espanha como ponta canhoto jogando pela direita o fizeram justamente a ser comparado ao argentino.

Depois de estrear pela equipe principal do time catalão aos 15 anos em 2023, ele fez mais de 50 aparições na temporada passada e rapidamente cavou seu espaço na seleção espanhola. Convocado para a Euro, o garoto mostrou maturidade na competição e se tornou o jogador mais jovem a jogar e a marcar no torneio.

Foi dele o primeiro gol da Espanha na vitória de virada sobre a França na semifinal da competição. De fora da área, ele acertou um belo arremate que terminou no ângulo do goleiro Maignan.

Lances como esse reforçam os argumentos de quem vê no espanhol traços do talento exibido por Messi, como o ex-técnico do Barcelona e ex-companheiro do argentino no clube Xavi Hernández. Ele concordou que as comparações podem não ser úteis, mas até ele admitiu que Yamal tem "lampejos de Messi".

Quando publicou a foto do encontro entre os dois, o pai de Yamal escreveu na legenda. "O começo de duas lendas".

Na última semana, questionado se o argentino abençoou seu filho, Mounir brincou: "Talvez Lamine tenha abençoado Leo. Meu filho é o melhor em tudo, não apenas como jogador de futebol, mas também como pessoa".

Se conquistarem os títulos da Eurocopa e da Copa América, respectivamente, "as lendas" se encontrarão na Finalíssima, que reúne os campeões das duas competições continentais.

Na última edição, disputada em 2022, a Argentina enfrentou a Itália e ficou com o título após vencer o duelo por 3 a 0 no Estádio Wembley, em Londres.

Organizada pela Uefa e pela Conmebol, a próxima edição ainda não tem data e local definidos para acontecer, mas deverá ser marcada para 2025.

Com exceção dos ingleses e dos colombianos, é grande a torcida para que Messi e Yamal possam ter um reencontro no ano que vem.

Veja onde assistir às finais da Copa América e da Eurocopa

Argentina x Colômbia - Copa América

Data e horário: domingo (14 de julho), às 21h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Transmissão: TV Globo e Sportv

Espanha x Inglaterra - Eurocopa

Data e horário: 14 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

Transmissão: Globo, Sportv e CazéTV (YouTube)