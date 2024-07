Lojas de Paris sofrem com o 'lockdown' dos Jogos Olímpicos

Paris | Financial Times

Restaurantes, lojas e outros pequenos negócios em Paris estão sofrendo uma queda acentuada nas vendas à medida que a movimentação diminui antes dos Jogos Olímpicos, com a chegada de turistas e portadores de ingressos ainda não compensando o êxodo dos moradores locais.

O período sombrio no varejo, aliado a alertas sobre receitas fracas de algumas companhias aéreas e hotéis durante o evento, lançou dúvidas sobre a escala do impulso econômico da França a partir dos Jogos de Paris 2024.

Dentro de um perímetro de segurança ao longo das margens do Sena, impenetrável para quem não se pré-registrou antes da cerimônia de abertura na sexta-feira, a queda de clientes foi ainda mais drástica.

Cadeiras vazias em um restaurante na região do Rio Sena, que vai receber a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris - Peter Cziborra/Reuters

"É estranho ter tão poucas pessoas aqui para o almoço", disse o garçom Marc Houlier no Deux Palais, um café na Île de la Cité frequentemente lotado de advogados de um tribunal próximo.

Alguns donos de restaurantes estavam enfrentando uma queda de 50% nas vendas de julho e estavam preocupados com o pagamento de aluguéis e salários, disse Bernard Cohen-Hadad, chefe do lobby de pequenas empresas CPME para a região de Paris. "Sabíamos que seria difícil para as entregas e com o fechamento do metrô... mas não esperávamos essa falta de turistas franceses ou estrangeiros."

Para outras empresas, a queda na receita foi de até 70%, de acordo com associações hoteleiras e outros grupos de lobby que pediram ajuda financeira semelhante àquela distribuída durante a pandemia de Covid-19.

"A situação econômica para muitos já era difícil devido à inflação e aos altos custos de energia", disse Francis Palombi, que lidera uma federação de empresas comerciais, acrescentando que "a cobertura angustiante do lockdown" convenceu muitos parisienses a fugir da cidade.

Um comitê regional para examinar pedidos de compensação está sendo criado, enquanto o presidente Emmanuel Macron disse na segunda-feira que seu governo provisório investigaria as consequências. O estado ajudou a pagar por esquemas de desemprego temporário durante a pandemia.

Embora algumas empresas possam não recuperar as perdas, espera-se que os gastos aumentem quando os Jogos começarem —eventos de torneios de futebol e rugby já estão em andamento— com restaurantes, o sistema de metrô e outros serviços aumentando os preços para aproveitar a demanda. Os Jogos Olímpicos devem contribuir para uma expansão na produção da França este ano, disseram economistas e autoridades.

O escritório de estatísticas Insee previu um impulso de 0,3 ponto percentual para o PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre, aproximadamente em linha com as estimativas da Allianz de um impulso total de €10 bilhões (R$ 61 bilhões) a partir dos gastos com turismo e investimento do governo em infraestrutura.

O êxodo pré-olímpico dos moradores locais era esperado, inclusive pelos organizadores de Paris 2024, embora o efeito econômico tenha sido ampliado pela decisão de realizar muitos eventos no centro da cidade. Antes de Londres-2012, ruas desertas chamaram a atenção, assim como preocupações com a venda de ingressos, mas um aumento na atividade durante os Jogos compensou grande parte do déficit anterior. O Reino Unido também desfrutou de um boom no turismo no ano seguinte.

As companhias aéreas Delta e Air France-KLM alertaram sobre impactos na receita, já que os turistas que normalmente viriam a Paris no verão estão evitando.

No setor de hospitalidade, o grupo hoteleiro Accor, patrocinador dos Jogos Olímpicos, espera um modesto aumento de 2% a 3% na receita dos Jogos este ano, mas está apostando no efeito olímpico a longo prazo. "Estou dizendo às minhas equipes: 'esta é a nossa chance de ser visível a longo prazo'", disse o CEO europeu da Accor, Patrick Mendes.

Os níveis de ocupação agora estão próximos de 76%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a consultoria Lighthouse. Mas os preços anunciados dos quartos caíram cerca de 44% em relação ao pico atingido cerca de um ano atrás, frustrando as esperanças dos hoteleiros de retornos mais suculentos.

No café Deux Palais na zona barricada, apenas cerca de uma dúzia de pessoas estavam almoçando em uma visita durante a semana e os garçons normalmente apressados ficavam parados no bar conversando. Houlier disse que a gerência deu folga para alguns funcionários esta semana, mas planeja trazê-los de volta na próxima semana, quando o rígido lockdown for amenizado.

Mesmo fora do perímetro, os negócios estão fracos. No distrito norte de Montmartre, ainda há turistas visitando a basílica de Sacré-Coeur. Ahmed Alim, gerente de um quiosque de venda de cartões-postais e lembranças, disse que as vendas estão estáveis, mas ele tem cerca de um terço a menos de clientes do que o normal.

"A longo prazo, isso será um sucesso se tudo correr bem, Paris será vista por milhões de telespectadores e isso compensará este momento moroso", disse Cohen-Hadad da CPME. "Mas a curto prazo, o boom econômico não está presente."