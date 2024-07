Natação olímpica no Sena em risco devido a contaminação

Paris | Financial Times

Triatletas de todo o mundo estão em suspense a respeito da etapa de natação de seu evento olímpico em Paris no rio Sena na terça-feira (30).

As sessões finais de treinamento no domingo e segunda-feira foram canceladas devido às fortes chuvas nos dois dias anteriores e às temperaturas anormalmente frias que elevaram os níveis de E.coli e outras bactérias acima dos considerados seguros pela World Triathlon, de acordo com os organizadores.

As autoridades francesas fizeram uma grande aposta de que uma atualização de infraestrutura de € 1,4 bilhão (R$ 8,5 bilhões) no antigo sistema de esgoto da capital e nas estações de tratamento de água seria suficiente para realizar o triatlo e a maratona aquática no rio. Mas os planos dependem do clima, já que o sistema de esgoto transborda para o Sena em caso de fortes chuvas, para evitar inundações nas ruas.

Rio Sena com a Torre Eiffel ao fundo, em Paris - Kai Pfaffenbach/Reuters

Eles também construíram um enorme tanque de armazenamento subterrâneo que captura o excesso de água da chuva quando o sistema de esgoto está sobrecarregado. Não foi suficiente para conter as tempestades de sexta-feira e sábado, que equivaleram a duas semanas de chuva, disseram os organizadores.

Os 55 triatletas estão programados para mergulhar na linha de partida perto da Pont Alexandre III na terça-feira de manhã às 3h (horário de Brasília). Mas eles só saberão dos organizadores se o evento pode prosseguir conforme planejado por volta da meia-noite, potencialmente causando estresse de última hora ou interrupções no sono entre os atletas que treinaram para o evento por anos.

Se a qualidade da água estiver ruim, o evento pode ser adiado para 6 de agosto, em um plano de contingência estabelecido pelos organizadores. O triatlo feminino está marcado para quarta-feira (31) e o revezamento misto em 3 de agosto, com opções para adiar suas provas também.

"Dadas as previsões do tempo para as próximas 36 horas, Paris-2024 e a World Triathlon estão confiantes de que a qualidade da água retornará abaixo dos limites antes do início das competições de triatlo", disseram os dois órgãos em um comunicado conjunto nesta segunda-feira (29).

Eles citaram as "condições de verão" observadas no início deste mês, quando mais sol, temperaturas mais altas e ausência de chuva "melhoraram significativamente" a qualidade da água no Sena.

Étienne Thobois, diretor executivo do comitê organizador de Paris, disse na segunda-feira que os níveis e velocidades da água estavam dentro de faixas aceitáveis. "Não temos problemas com isso", disse ele, acrescentando que as amostras nas quais a decisão seria baseada foram coletadas 24 horas antes do início.

Se a competição prosseguir, será a primeira vez que os atletas nadam no Sena desde os Jogos Olímpicos de Paris em 1924.

Mike Cavendish, diretor de desempenho do Triatlo Britânico, disse que o cancelamento de algumas sessões de treinamento não é ideal, mas afetará todos os atletas igualmente: "Temos grande confiança na preparação que fizemos e sabemos que nossos atletas estarão na linha de partida na melhor forma possível para competir no seu melhor."

Os organizadores, juntamente com o governo francês e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, exaltaram a limpeza do rio como um legado-chave dos jogos.

Hidalgo e Tony Estanguet, tricampeão olímpico e chefe do comitê organizador de Paris, nadaram no Sena no início deste mês proclamando triunfantemente que estava pronto para as Olimpíadas —imagens que ganharam manchetes globais.

Mas se os eventos no rio forem cancelados, será um grande golpe para os organizadores, que de outra forma evitaram grandes estouros orçamentários ou atrasos. Apenas dois novos locais foram construídos, com a maioria dos eventos sendo realizados em locais temporários perto de pontos turísticos como vôlei de praia na Torre Eiffel e competições de hipismo no Palácio de Versalhes.

Desde a abertura dos Jogos de Paris na sexta-feira, as fortes chuvas causaram o adiamento de vários eventos, como skate e partidas de tênis.

A chuva também prejudicou a cerimônia de abertura extravagante, que incluiu 10,5 mil atletas em um desfile de barcos no Sena. Algumas performances foram reduzidas, enquanto espectadores e chefes de estado foram encharcados enquanto assistiam ao show sob forte chuva.