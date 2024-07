Seleção feminina de vôlei vence quenianas com tranquilidade em estreia nas Olimpíadas

São Paulo

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou nas Olimpíadas de Paris-2024 com vitória contra as quenianas na manhã desta segunda-feira (29). Foram 3 sets a 0, em uma disputa tranquila para o Brasil com parciais de 25/14, 25/12 e 25/12.

Ana Cristina Menezes Oliveira De Souza celebra em jogo de vôlei feminino contra Quênia - NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

O time treinado por Zé Roberto Guimarães se destacou nos bloqueios (16 pontos) e sempre se manteve à frente na Arena Paris Sud 1.

O resultado dessa rodada preliminar era esperado. Enquanto o Brasil é a equipe que mais venceu partidas na história das Olimpíadas –está em sua 12ª participação–, o Quênia está no lado oposto. Dos 47 sets disputados, a equipe ganhou só dois.

Nos próximos dois jogos, o Brasil deverá enfrentar pedreiras. A primeira será o Japão, na quinta-feira (1º). Em seguida, será a Polônia no domingo (4).

As polonesas venceram as japonesas na abertura do grupo B por 3 a 1.