França suspeita que extrema esquerda esteja por trás de atos de sabotagem nas Olimpíadas

Paris | Financial Times

As autoridades francesas acreditam que grupos de extrema esquerda podem ter sido responsáveis por uma sabotagem em massa nas linhas de trem de alta velocidade do país no dia da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse nesta segunda-feira (29) que os métodos identificados na sabotagem ferroviária da semana passada, que interrompeu milhares de viagens, se assemelhavam aos de extremistas de extrema esquerda que haviam realizado ataques semelhantes em menor escala. Ele alertou que o quadro completo ainda não era conhecido.

"Identificamos um certo número de perfis de pessoas que poderiam ter cometido esses atos de sabotagem", disse Darmanin à emissora France 2. "É tradicionalmente a maneira como os grupos de extrema esquerda agem."

Um trem de alta velocidade da empresa ferroviária francesa SNCF viaja na rota Bordeaux-Paris - Jean-François Monier/AFP

Operadoras de telecomunicações também foram afetadas por um incidente separado que viu alguns de seus cabos de fibra ótica cortados em vários departamentos da França. A Iliad, que comercializa suas ofertas sob a marca Free, confirmou que houve um incidente "multi-operador" nos departamentos de Aude, Herault, Marne, Meuse e Vaucluse, e suas equipes estavam trabalhando para reparar a situação.

Os danos foram feitos em linhas de fibra ótica de longa distância das operadoras que cruzam o país e estão localizadas no subsolo e geralmente em locais cercados. A polícia está investigando nos cinco locais, mas os oficiais ainda não deram explicações sobre o que aconteceu.

A operadora estatal Orange disse que não foi afetada por quedas de serviço ou incidentes. A SFR, que é de propriedade da Altice de Patrick Drahi, disse: "São atos de vandalismo". O impacto nos clientes da SFR não é significativo devido aos sistemas de redirecionamento e backup.

Três grandes eixos de alta velocidade conectando Paris ao norte, leste e oeste do país foram derrubados quando cabos de eletricidade foram cortados, enquanto incendiários também atearam fogo em caixas de conexão e sinalização.

Separadamente, promotores em Rouen disseram que um homem foi preso no sábado à noite em outro local ferroviário na Normandia. Um maquinista havia avistado várias pessoas perto de uma instalação que continha cabos de eletricidade, e a polícia prendeu o homem quando ele veio buscar seu carro, no qual encontraram vários objetos, incluindo latas de spray de tinta.

A AFP relatou que o homem também tinha chaves de equipamentos da operadora estatal de trem SNCF, alicates e material escrito ligado a movimentos de extrema-esquerda.

Darmanin também disse que quase 50 ativistas do grupo ambientalista Extinction Rebellion foram detidos durante o fim de semana, depois que a polícia identificou que eles planejavam atos de "sabotagem ou ação radical" durante os primeiros dias das competições esportivas.

Os serviços de trem normais haviam praticamente retomado na segunda-feira após uma corrida frenética das equipes de reparo da SNCF para colocar as linhas em funcionamento. Mas os investigadores ainda estão tentando determinar definitivamente quem estava por trás do ataque, com Darmanin alertando que não poderia descartar que grupos de extrema esquerda pudessem ser representantes de outros.

"Há a questão de se essas pessoas foram manipuladas por outras pessoas ou se estavam agindo por conta própria", disse Darmanin.

Na corrida para os Jogos, a polícia e os serviços de inteligência franceses estavam em alerta máximo sobre a possibilidade de a Rússia também buscar perturbar as Olimpíadas, inclusive por meio de ataques cibernéticos à infraestrutura crítica.

Patrice Vergriete, ministro dos transportes da França, disse ao Financial Times na sexta-feira que os métodos usados pelos sabotadores estavam longe de serem sofisticados. Mas Darmanin acrescentou na segunda-feira que eles sabiam exatamente onde atacar para causar o máximo de danos, e disse que isso mostrava que tinham acesso a informações sensíveis e precisas da SNCF.

Darmanin disse que uma carta anônima supostamente recebida por vários veículos de notícias durante o fim de semana, alegando que os atacantes haviam buscado especificamente atingir as Olimpíadas, poderia ter sido falsa ou oportunista.

Aproximadamente 800 mil pessoas foram afetadas durante um grande fim de semana de saídas de férias pelo caos. Na ocasião, a maioria conseguiu viajar, enquanto 100 mil pessoas tiveram seus trens cancelados, disse Vergriete à rádio RTL na segunda-feira.

Algumas linhas telefônicas fora de Paris parecem ter sido afetadas na segunda-feira por atos de sabotagem que causaram interrupções localizadas. Marina Ferrari, ministra dos assuntos digitais, disse na X que a infraestrutura de telecomunicações havia sido degradada "da noite para o dia em vários departamentos".

"Condeno veementemente esses atos irresponsáveis e covardes", acrescentou Ferrari, dizendo que algumas conexões de fibra ótica e linhas telefônicas foram afetadas e estavam sendo reparadas.

A operadora de telecomunicações Free disse que alguns de seus serviços foram afetados em seis departamentos franceses, de Aude às Bouches du Rhône. A Orange disse que seus serviços não foram afetados.