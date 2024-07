Comentarista de emissora europeia é demitido após fala sexista nas Olimpíadas

São Paulo

A rede de televisão europeia Eurosport, da Warner Bros. Discovery, decidiu demitir o comentarista Bob Ballart após uma fala sexista durante a cobertura das Olimpíadas.

Kaylee McKeown, da nadadora da Austrália - Joanathan Nackstrand/AFP

"Bem, as mulheres estão terminando, você sabe como as mulheres são. Ficam por aí, sabe, se maquiando", disse Ballart no canal enquanto comentava a natação da equipe da Austrália, no último sábado (27). Uma colega na cobertura, a ex-atleta Lizzie Simmonds, considerou a fala ultrajante. "Alguns homens também fazem isso, não é?", respondeu.

Após o trecho viralizar nas redes sociais, o comentarista foi afastado, como a Eurosport confirmou ao portal Variety.

Ballard, que também dá aulas de jornalismo, além de comentar vários esportes, se desculpou em sua conta do X, antigo Twitter.

"Os comentários que fiz durante a cerimônia de vitória do revezamento livre australiano no sábado causaram algum desconforto. Nunca foi minha intenção ofender ou menosprezar ninguém e, se o fiz, peço desculpas. Sou um grande defensor do esporte feminino. Sentirei muita falta da equipe da Eurosport e desejo a todos o melhor para o restante das Olimpíadas. Não farei mais comentários. Obrigado."

Ballard é um jornalista e comentarista de longa data que, de acordo com seu site, também comenta saltos ornamentais, hóquei no gelo, basquete e tênis em cadeira de rodas. Ele também trabalha como DJ de música e professor de jornalismo.