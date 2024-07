Surfe brasileiro estreia em Paris-24 com 2 classificados e 1 na repescagem

São Paulo

O surfe brasileiro, na disputa masculina, manteve todos seus participantes com chance nas Olimpíadas de Paris após a primeira rodada, neste sábado (27).

Em Teahupoo, no Taiti, Gabriel Medina e Chumbinho passaram direto para as oitavas de final. Filipinho não venceu sua bateria, porém terá chance de avançar pela repescagem.

Gabriel Medina surfa no Taiti, pelas Olimpíadas de Paris - Carlos Barria/Carlos Barria/Reuters

Gabriel Medina domina bateria e vai às oitavas

Medina, o principal candidato a ouro pelo Brasil, mostrou força liderando a bateria 4 do começo ao fim.

A disputa começou fraca, mas o surfista soube cavar duas notas boas e fechou com pontuação de 13,50, acima do japonês Connor O'Leary (9,93) e do salvadorenho Bryan Perez (7,53).

A rodada reforçou uma das razões para o favoritismo de Meidna: sua familiaridade com Teahupoo, onde foi campeão mundial em 2014.

Chumbinho se recupera e avança

Na bateria 5, com poucas ondas boas, João Chianca, o Chumbinho, passou algum sufoco, porém conseguiu terminar em primeiro. Ele começou mal, mas se recuperou com dois tubos.

No final, o marroquino Ramzi Boukhiam quase virou: na nota final, faltaram 69 décimos para alcançar o brasileiro.

Chumbinho ficou com 10,07, Boukham fechou com 9,76, e o neozelandês Billy Stairmand acabou na lanterna, com 5,53.

João Chianca, o Chumbinho, mergulha com a prancha no Taiti - Ben Thouard/Reuters

Filipinho vai para a repescagem

Filipe Toledo, na bateria 3, terminou em segundo e disputará a repescagem.

Filipinho até conseguiu uma boa onda na sua primeira tentativa, mas caiu no tubo. O peruano Alonso Correa começou muito bem e deixou o brasileiro e o japonês Kanoa Igarashi para trás.

"Tive um erro na primeira onda, achei que era uma boa, mas acabou espremendo um pouco, e isso me deixou sem prioridade para as ondas que o Alonso pegou."

Filipinho diz que, depois de fazer os 6,20, o mar parou: "O mar, quando fica 'flat', não tem o que fazer. Mãe natureza que manda".

No final, o surfista descolou um bom tubo e passou Igarashi, que ocupava o segundo lugar. Correa, o classificado para as oitavas, terminou com 14,83. Filipinho obteve 7.63, e Igarashi, 4,17.

Atual bicampeão mundial, o brasileiro afirmou que o fato de não estar competindo neste ano no circuito faz com que ele se sinta mais relaxado e preparado para as Olimpíadas.

Toledo tirou um ano sabático da WSL (World Surf League) para cuidar da saúde mental e se preparar para os Jogos franceses.

Neste domingo (28), às 23h, ele disputa a repescagem com Billy Stairmand na bateria 8, a última do dia.

Filipe Toledo na primeira rodada do torneio de surfe das Olimpíadas de 2024 - Ben Thouard/Reuters

Próximas ondas

A repescagem será disputada neste domingo (28) em oito baterias, das 18h48 às 23h.

Na segunda-feira (29), é a vez das oitavas. Ainda indefinidas, serão disputadas também em oito baterias.

Os melhores desempenhos da primeira rodada ficaram com os norte-americanos John John Florence (17,33) e Griffin Colapinto (17,03) e com o mexicano Alan Cleland (14,34).