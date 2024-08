Calderano é derrotado por sueco e vai disputar medalha de bronze no tênis de mesa

Paris

Hugo Calderano foi derrotado na tentativa de avançar à final masculina de simples do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris. Superado pelo sueco Truls Moregardh, na tarde francesa de sexta-feira (2), o brasileiro vai lutar pela medalha de bronze, o que ainda pode lhe dar um resultado significativo.

Jamais um mesa-tenista do Brasil subiu ao pódio olímpico. O carioca de 28 anos terá essa chance no domingo (4), em duelo com o francês Felix Lebrun, no pavilhão 4 da Arena Paris Sul. Para aproveitá-la, terá de se recuperar de um desempenho que não era o esperado por ele diante de Moregardh –grande surpresa do torneio, embora seu país tenha tradição no esporte.

O sueco, que já havia derrubado o chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial, impôs-se diante de Calderano, sexto na lista da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Número 26 do mundo, deu sequência à sua surpreendente campanha com uma vitória por 4 a 2, parciais de 12/10, 16/14, 7/11, 11/7 e 10/12 e 11/8. Na decisão, enfrentará o chinês Fan Zhendong.

Hugo Calderano vai disputar a medalha de bronze em Paris - Wang Zhao/AFP

A disputa começou bem para Hugo, apoiado por boa parte do público no palco do tênis de mesa em Paris –havia também numerosos e barulhentos suecos. Agressivo, chegou a abrir 10 a 4 no primeiro game. Então, de repente, Moregardh foi para cima, fez oito pontos seguidos e virou a parcial. No 10 a 10, o brasileiro, nervoso, chegou a mandar um saque na rede.

O game seguinte foi de equilíbrio e novamente decidido por apenas dois pontos. Calderano teve outra vez algumas chances de fechar a parcial, porém o sueco sempre teve uma carta na manga e, quado sacou em 15 a 14, aproveitou a oportunidade para se colocar em boa vantagem na Arena Paris Sul.

Hugo demonstrou algum poder de reação na sequência. Apresentou maior consistência do que adversário nas trocas de bola e teve sucesso no que falhara anteriormente, com firmeza para fechar o game em 11 a 7. A lógica se inverteu na parcial subsequente, e foi Truls quem construiu um 11 a 7.

Houve bastante equilíbrio no quinto game, vencido por Calderano por 12 a 10, e algum no sexto, vencido por Moregardht por 11 a 8. No momento decisivo, como ocorreu na maior parte do confronto, o surprendente e vibrante sueco foi mais preciso e agora lutará pelo ouro contra o hábil Fan Zhendong, quarto no ranking mundial.