Como o macacão dos velocistas substitui o shorts e a regata nas provas longas

Saint-Denis (França) | The New York Times

Henrik Ingebrigtsen não tinha como saber que estava prestes a ajudar a moldar o futuro da moda do atletismo quando, como adolescente na Noruega quase 20 anos atrás, ele comprou um macacão justo e de uma peça da Nike, projetado para corredores de 100 e 200 metros.

A reviravolta foi que Ingebrigtsen não era um velocista. Em vez disso, ele se especializou nos 1.500 metros, uma prova de média distância que era dominada por trajes muito mais conservadores.

Ingebrigtsen, no entanto, sempre gostou das roupas elásticas que usava como esquiador de cross-country, e achou que o macacão seria uma maneira divertida de se expressar na pista.

"Principalmente porque eu achava que parecia legal", disse ele em uma entrevista por telefone.

Norueguês Jakob Ingebrigtsen (à dir.) em ação durante os 5.000 metros em Paris-2024 - Phil Noble /Reuters

Nas Olimpíadas de Verão de 2024 em Paris, a influência de Ingebrigtsen tem sido amplamente demonstrada. Não mais satisfeitos com as roupas sem graça da profissão —regatas folgadas, shorts divididos nas laterais— metade dos corredores na final dos 1.500 metros masculinos na terça-feira (6) estavam vestidos com macacões justos até a coxa feitos de materiais como poliéster e elastano.

Entre eles: Cole Hocker, o americano que chocou um estádio lotado ao se tornar campeão olímpico, e Josh Kerr da Grã-Bretanha, que ficou em segundo lugar. O irmão mais novo de Ingebrigtsen, Jakob, que esperava defender seu título olímpico e raramente usava algo além de macacões durante as competições, ficou em quarto lugar.

"Sinto-me honrado, de certa forma, por ser reconhecido como o que começou tudo isso", disse Henrik Ingebrigtsen, 33 anos, que tem uma foto antiga dele e de Jakob, que tinha apenas 10 anos na época, usando óculos de sol e macacões combinando. "Isso meio que se tornou um coisa nossa."

Agora, a coisa deles pertence ao mundo do atletismo —e até mesmo aos principais rivais de Jakob.

"Acho que faz você se sentir mais como um super-herói", disse Henrik Ingebrigtsen. "Há essa sensação de 'esse é meu traje, e estou aqui para conquistar o mundo'."

Kyree King, membro do time de revezamento 4 x 100 metros dos EUA, disse que via como um sinal de respeito o fato de os corredores de 1.500 metros estarem essencialmente imitando os velocistas.

"Eles estão correndo tempos loucos lá fora, então eles são quase velocistas de qualquer maneira", disse ele.

Olli Hoare, um corredor olímpico de 1.500 metros da Austrália, se tornou um entusiasta de macacões por acidente. Em fevereiro de 2021, Hoare estava se preparando para uma corrida indoor em Staten Island, em Nova York, quando seu patrocinador, a marca de roupas On, enviou dois uniformes para ele. O primeiro era um macacão. O segundo foi um erro: um traje feminino, completo com shorts de cintura alta.

Hoare sempre foi do tipo shorts e regata, mas de repente se viu sem muita escolha. Ele experimentou o macacão e recebeu elogios de seu treinador, Dathan Ritzenhein.

"Você realmente está bem", disse Ritzenhein.

Mais importante, Hoare se sentiu bem. Ele estabeleceu um recorde australiano.

"Gosto quando tudo está ajustado", disse Hoare. "Só parece suave."

Yared Nuguse, um dos parceiros de treinamento de Hoare, usou um macacão na rodada de abertura dos 1.500 metros nas eliminatórias olímpicas dos EUA — e depois o abandonou pelo restante da competição. Ele conquistou a medalha de bronze olímpica na terça-feira mantendo o estilo antigo com uma regata e shorts.

"Acho que é uma questão de sensação corporal", disse Nuguse, que especificou que não gosta particularmente da sensação de "coisas tocando meu corpo".

Da mesma forma, Sam Prakel, um americano que conquistou a medalha de bronze na milha no campeonato mundial de corrida de rua do ano passado, lembrou de ter experimentado um em casa. Foi a primeira e última vez que ele usou um.

"Só de me olhar no espelho, não consegui me levar a sério", disse ele.

Joey Berriatua, um corredor americano de obstáculos que ficou em sétimo lugar nas eliminatórias olímpicas, geralmente usa regata e shorts. "Tenho pernas bonitas, então preciso mostrá-las", disse ele.

Mas ele também reconheceu algumas das vantagens práticas do macacão. "É ótimo se você tem problemas lombares", disse ele. "Mantém sua bunda bonita e firme."

Berriatua lembra da primeira vez que viu um macacão em um corredor de média distância, em grande parte porque causou uma grande impressão. Ele tinha 16 anos e estava nas arquibancadas de uma competição profissional de atletismo na Universidade de Stanford, onde ficou fascinado pela presença de um corredor norueguês de 1.500 metros com cabelo penteado para trás, óculos de sol envolventes e um macacão de uma peça.

"Todo mundo se perguntava quem era aquele cara" Berriatua lembrou.

Henrik Ingebrigtsen quebrou o recorde nacional naquele dia, terminando em 3min36seg39. Naquele momento, o macacão era uma parte indispensável de sua rotina no dia da corrida.

"Você senta na sala de espera", ele disse, "você coloca seus spikes, seu macacão e seus óculos de sol, e é essa última preparação que faz tudo parecer final."

Macacões agora estão sendo usados para distâncias ainda maiores. Jakob Ingebrigtsen estará entre os corredores usando um na primeira rodada dos 5.000 metros masculinos na quarta-feira.

E além disso? Considere Rory Linkletter, que disse que seu objetivo era se tornar "a primeira pessoa a correr uma maratona em um macacão", embora ele não vá fazer isso no sábado, quando representará o Canadá na maratona masculina olímpica.

"Eu só tenho que descobrir se é possível", disse Linkletter. "Se pudessem garantir que não haveria atrito e conforto garantido, eu me sentiria encorajado a tentar."

Linkletter, que se interessou pelo macacão durante o inverno quando correu sua primeira milha em menos de 4 minutos, disse que precisaria descobrir como lidaria com "uma situação de banheiro de emergência" durante a maratona.

"Você não poderia simplesmente pular em um banheiro químico e tirar seu macacão", ele disse. "Por enquanto, ele está pendurado no meu armário, esperando para ser usado em outra oportunidade."