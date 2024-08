As 20 fotos mais espetaculares da Olimpíada de Paris

BBC News Brasil

A primeira semana da Olimpíada de Paris 2024 nos deixou sem fôlego.

De uma abertura acelerada com o final na voz de Céline Dion, até atletas grávidas lutando por uma medalha, atiradores com muita atitude, polêmicas no boxe e recorde, os Jogos Olímpicos não decepcionaram.

As vitórias de Bia Souza no judô e Rebeca Andrade na ginástica olímpica renderam ao Brasil as tão aguardadas medalhas de ouro.

O país teve muitas outras alegrias, com 5 pratas e 6 bronzes, em um total de 13 medalhas. Rebeca foi responsável por 4 delas.

Neste momento a China lidera o quadro de medalhas acima dos EUA e do Reino Unido.

Mas, além dos louros, os jogos olímpicos são feitos de momentos emocionantes - muitos deles capturados em foto. Veja abaixo as 20 principais da primeira semana.

Jogo de rugby entre Nova Zelândia e Canadá teve lances dramáticos - Getty Images

A nadadora Thea Blomsterberg da Dinamarca nos 200 metros de nado de peito - Getty Images

O espanhol Enmanuel Reyes Pla recebe soco do rival, o belga Victor Schelstraete, em uma luta de boxe - Getty Images

A atitude da atiradora sul-coreana Kim Yeji fez sucesso na internet; ela levou a medalha de prata na pistola de ar 10 metros. - Getty Images

A abertura teve momentos espetaculares como este efeito com a bandeira francesa na ponte Austerlitz, sobre o rio Sena, em Paris - Getty Images

Rebeca Andrade foi reverenciada no palco olímpico pelas americanas Simone Biles e Jordan Chiles. O momento foi elogiado até por Michelle Obama - Reuters

A deusa coroada: Simone Biles retornou triunfante aos Jogos Olímpicos - Getty Images

Jo Jin Mi e Kim Mi Rae, da Coreia do Norte, saltam da plataforma de 3 metros; o mergulho tem sido um dos eventos mais assistidos - Getty Images

Em um ato inusitado, o atirador turco Yusuf Dikec conquistou a medalha de prata na pistola de ar comprimido sem recorrer a óculos especiais, como fazem outros atiradores - Getty Images

Daniel Pintado, do Equador, comemora medalha de ouro na marcha de 20 km - Getty Images

O esgrimista francês Bolade Apithy comemora com sua esposa, Manon Apithy-Brunet, a medalha de bronze na competição por equipes - Getty Images

José 'Maligno' Torres conquistou ouro no BMX Freestyle - Getty Images

Equipe da Índia durante prova de tiro - Getty Images

A atleta cubana Liadagmis Povea competindo no salto triplo - Getty Images

O jogador de basquete mais alto dos Jogos, o astro francês da NBA Victor Wembanyama, de 2,24 metros, jogou contra o Japão, onde Yuki Kawamura, de 1,72 metro de altura, e Yuki Togashi, de 1,62 metro de altura, estão competindo - Getty Images

Nada Hafez comemora sua vitória nas quartas de final de esgrima; a egípcia revelou que competiu nos Jogos grávida de sete meses - Getty Images

"Nadalcaraz": Rafael Nadal e Carlos Alcaraz da Espanha foram o foco das atenções nas duplas do tênis; no entanto eles perderam para Austin Krajicek e Rajeev Ram, dos Estados Unidos, nas quartas de final - Getty Images

Miu Hirano, do Japão, fica de olho na bola durante uma partida de tênis de mesa - Getty Images

Uma das grandes atrações dessas Olimpíadas são os belos cenários parisienses escolhidos para as competições esportivas, como o Grand Palais, onde acontecem as competições de esgrima - Getty Images

Tirada pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, a foto do surfista brasileiro Gabriel Medina faz parecer que ele está supenso no ar ao lado de sua prancha - Getty Images

Este texto foi publicado originalmente aqui.