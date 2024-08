Corinthians e Fluminense fazem homenagem a Silvio Santos

São Paulo

O apresentador Silvio Santos tinha dois clubes do coração. Nascido no Rio Janeiro, cresceu torcendo para o Fluminense. Em São Paulo, onde construiu seu império no entretenimento, ele vibrava pelo Corinthians.

Quis o destino que neste sábado (17), dia em que o também empresário morreu aos 93 anos, os dois times tivessem um duelo pelo Campeonato Brasileiro. No estádio do Maracanã, antes de a bola rolar, jogadores das duas agremiações fizeram uma homenagem conjunta ao torcedor ilustre.

Os atletas posaram em campo para uma foto com uma faixa com a inscrição: "O maior craque da TV brasileira. Nossa homenagem ao genial Silvio Santos".

Homenagem a Silvio Santos no telão do Maracanã antes de partida entre Corinthians e Fluminense - Maga Jr/Maga Jr/Agência F8/Folhapress

Momentos antes da entrada dos dois elencos, um vídeo foi exibido no telão do Maracanã, com momentos marcantes da vida do apresentador. Além disso, os capitães iniciaram partida com uma faixa preta, em sinal de luto.

Mais cedo, pouco depois do anúncio da morte de Silvio Santos, os clubes também se manifestaram pelas redes sociais. O Corinthians escreveu que o empresário foi "um dos maiores apresentadores da história do Brasil'' e "comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente". O clube lembrou ainda o trecho da famosa marchinha cantada por Silvio. "Doutor, eu não me engano, meu coração é corinthiano."

O Fluminense também destacou a identificação de Silvio com o clube. "Tricolor de coração, Silvio Santos era fã e exaltava a equipe multicampeã do Fluminense do fim dos anos 1930 ao início dos anos 1940. Tinha como ídolos de infância no futebol Tim, Hércules, Romeu, Russo, Rongo e outros, que formavam o seu time de botão."