Djokovic conquista o Golden Slam; veja outros tenistas que conseguiram o mesmo feito

São Paulo

Se ganhar todos os Grand Slams do tênis ao menos uma vez é algo para poucos, existe um desafio ainda mais raro: o chamado Golden Slam. É um feito conquistado quando o tenista, além de ganhar os quatro principais torneios do circuito, também leva o ouro olímpico. Após anos de tentativa, Novak Djokovic, enfim, conseguiu em Paris-2024.

Novak Djokovic, da Sérvia, disputando o ouro nos Jogos Olímpicos deParis-2024 - Patricia de Melo Moreira/AFP

As disputas mais importantes do tênis ao longo do ano são Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open. Esses torneios são chamados de Grand Slam e dão o maior número de pontos no ranking mundial e prêmios em dinheiro.

As chances de ganhar os quatro torneios mais o ouro olímpico são pequenas, dado que os Jogos acontecem de quatro em quatro anos. Além disso, entre 1924 e 1988, o tênis não era um esporte de medalha nas Olimpíadas.

Na história, só uma pessoa conquistou um Golden Slam em sua versão mais extrema: os quatro torneios e o ouro no mesmo ano. Steffi Graf fez isso em 1988. Mas grandes nomes do esporte alcançaram o Golden Slam também, ainda que em temporadas diferentes.

Veja os tenistas que conquistaram Golden Slam no individual:

Steffi Graf

A alemã ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul-1988. Venceu também todos os torneios do Grand Slam naquele mesmo ano. Ela é a única, entre homens e mulheres, a fazer isso e é a jogadora que mais liderou o ranking mundial.

Tênis feminino - Torneio de Wimbledon 1999: A alemã Steffi Graf jogando contra a croata Mirjana Lucic - France Presse- AFP

Andre Agassi

O tenista americano ganhou todos os Grand Slams ao longo da sua carreira. Em 1992, foi campeão de Wimbledon, em 1994, venceu o US Open, em 1995, o Australian Open, em 1996, levou o ouro nas Olimpíadas de Atlanta e, em 1999, faturou o título de Roland Garros.

Rafael Nadal

Tido com um dos grandes nomes do tênis da história, Nadal venceu Roland Garros pela primeira vez em 2005, aos 19 anos. Em 2008, teve uma sequência de 32 vitórias, entre elas Wimbledon, além de levar ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim no simples —o segundo veio no Jogos do Rio-2016, em duplas. Em 2009 foi a vez do Australian Open. No ano seguinte ele ganhou pela primeira vez o US Open.

Serena Williams

Uma das maiores tenistas do mundo, Serena tem quatro medalhas de ouro em Olimpíadas. A primeira foi em Sydney-2000, na disputa em duplas, depois Pequim-2008, também em duplas. Em Londres-2012, levou ouro na individual e nas duplas. A primeira das seis vitórias de Serena no US Open aconteceu em 1999. Em 2002 ela venceu Roland Garros e Wimbledon. No ano seguinte, venceu o Australian Open.

Serena Williams - Instagram/serenawilliams

Venus Williams

Venus foi campeã do US Open e do Torneio de Wimbledon em 2000. No mesmo ano, ganhou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Sydney, uma no simples e outra em duplas, com a sua irmã Serena. Em 2002, venceu o Roland Garros e, em 2003, o Australian Open.