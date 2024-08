'Dor, tristeza, difícil de explicar': jogadores e clubes se manifestam sobre a morte de Juan Izquierdo

Maceió

O mundo do futebol lamentou a morte do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, na noite desta terça-feira (27), em São Paulo. O atleta do Nacional-URU passou mal em partida contra o São Paulo na quinta-feira (22) e estava internado desde então no Hospital Albert Einstein.

O camisa 3 do Nacional era casado e deixa dois filhos —uma menina de dois anos e um recém-nascido. Selena, companheira de Izquierdo, deu à luz a um menino no último dia 16 de agosto.

Em nota, o Nacional lamentou a morte de seu jogador. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anuncia a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável", afirmou a agremiação.

O São Paulo também prestou uma homenagem. "Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional", escreveu o clube. "Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol", acrescentou.

Lucas Moura, que estava em campo, escreveu: "Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus dê forças e conforte o coração de cada um".

Momento do atendimento à Izquierdo em campo, no Morumbis - Carla Carniel - 22.ago.24/Reuters

Internacionalmente, o cenário foi de comoção.

"O Real Madrid deseja expressar suas condolências e seu carinho a seus familiares, a seus companheiros e a seus entes queridos, ao Club Nacional de Football, a todos os clubes dos quais fez parte, ao futebol uruguaio e a todos os seus torcedores. Juan Izquierdo faleceu aos 27 anos de idade. Descanse em paz", publicou o Real Madrid.

"Expressamos as nossas mais profundas condolências e abraçamos a sua família, os seus amigos e o Clube Nacional de Futebol neste momento de tanta dor", diz o texto do Peñarol, rival histórico do Nacional.

Os uruguaios Luis Suárez, Diego Forlán e De La Cruz também postaram mensagens.

"Dor, tristeza, difícil de explicar. Que descanse em paz e muita força para sua família e seus amigos", disse Suárez.

De La Cruz, do Flamengo, atuou junto com Izquierdo no começo da carreira e postou duas imagens em que ambos estão presentes.

"Voa alto, meu negro. Meus pêsames e forte abraço à família nesse momento tão difícil. Nós soubemos rir por muito tempo e com essa bonita alegria vou lembrar de você, negão", escreveu o meia.

